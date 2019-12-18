Nasıl bir hayat süreceğimize ne yediğimiz karar veriyor. Harvardlı İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı, Obezite Doktoru Özgür Niflioğlu, bugün bizlere vücudumuza giren şekerin yolcuğunu anlatıyor... Tüm besinler vücutta protein, yağ ve şekere dönüşüyor. Bağırsaklarda emilen gıdalar, karaciğere oradan da kalbe gidiyor. Kalp her pompalandığında kan yoluyla vücuda yayılıyor. Kandaki şeker, vücuttaki hücrenin kapısını çalıyor. Kapı açılıyor. Nefesle beraber vücuda giren oksijenle birlikte etkileşime girerek bize enerji veriyor. Hücrenin kapısı açılmadığında, pankreas kapıya yardımcı kuvvet olarak insülin gönderiyor. Ancak kapı yine açılmıyor.
İNSÜLİN VE KİLO İLİŞKİSİ
Açılmadıkça kapıdaki insülin sayısı artıyor. Hücrenin kapısında biriken insülin; kalbe, beyne, gözlere ve böbreklere zarar vermemesi için şekeri karın bölgesine gönderiyor. Yağa dönüştürüp depoluyor, böylece kilo sorunu ortaya çıkıyor. Kilo alma denilen olay, vücuda alınan fazla şekerin hücreler tarafından kullanılamaması sonucu yağa dönüşüp depolanmasıyla oluşuyor. Bu durum, ilerleyen dönemde pek çok sağlık sorununa yol açıyor.
D VİTAMİNİ NEDEN ÖNEMLİ?
Yağın, yağ şekere dönüşmesinde D vitamini etkili oluyor. Normal değerinin 70- 80 civarında olması gerekiyor. Eksikliği halinde kemik ağrıları, saç dökülmesi ve fazla kilo görülüyor.
NASIL KİLO VERECEĞİZ?
Kilo verme denilen olay, vücutta depolanan yağların ortadan kaldırılması olarak adlandırılıyor. Vücuttaki yağları şekere dolayısıyla enerjiye dönüştürüp atmak gerekiyor. Depolanan yağlar önce yağ şekere, sonra şekere dönüşüyor. Sonra hücreler tarafından alınıyor ve yakılıyor.
KARACİĞERİN ROLÜ NEDİR?
Yağ şekerin, şekere dönüşmesi için gerekli olan B12 vitamini karaciğerde bulunur. Eksikliğinde baş dönmesi, unutkanlık ve karaciğerde yağlanma görülür. Metabolizmanın düzenlenmesinde anahtar rolü, vitamin eksikliklerinin tamamlanması oluşturuyor.
KİLO VERMEZSEK NE OLUR?
Göbekte biriken kilo, hayatı tehdit ediyor. Ciddi kronik hastalıklara yol açıyor. Sindirim sorunlarına ve kabızlığa neden olabiliyor. Tiroitlerin çalışmasını bozuyor. En büyük zararı kadınlara veriyor. Adet düzensizliği, kısırlık, polikistik over sendromu gibi sağlık sorunlarına yol açıyor.
YÜZYILIN HASTALIĞI FAZLA KİLO - İÇ HASTALIKLARI VE FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
YARIN: NASIL BESLENMELİ?
İNSÜLİN VE KİLO İLİŞKİSİ
Açılmadıkça kapıdaki insülin sayısı artıyor. Hücrenin kapısında biriken insülin; kalbe, beyne, gözlere ve böbreklere zarar vermemesi için şekeri karın bölgesine gönderiyor. Yağa dönüştürüp depoluyor, böylece kilo sorunu ortaya çıkıyor. Kilo alma denilen olay, vücuda alınan fazla şekerin hücreler tarafından kullanılamaması sonucu yağa dönüşüp depolanmasıyla oluşuyor. Bu durum, ilerleyen dönemde pek çok sağlık sorununa yol açıyor.
D VİTAMİNİ NEDEN ÖNEMLİ?
Yağın, yağ şekere dönüşmesinde D vitamini etkili oluyor. Normal değerinin 70- 80 civarında olması gerekiyor. Eksikliği halinde kemik ağrıları, saç dökülmesi ve fazla kilo görülüyor.
NASIL KİLO VERECEĞİZ?
Kilo verme denilen olay, vücutta depolanan yağların ortadan kaldırılması olarak adlandırılıyor. Vücuttaki yağları şekere dolayısıyla enerjiye dönüştürüp atmak gerekiyor. Depolanan yağlar önce yağ şekere, sonra şekere dönüşüyor. Sonra hücreler tarafından alınıyor ve yakılıyor.
KARACİĞERİN ROLÜ NEDİR?
Yağ şekerin, şekere dönüşmesi için gerekli olan B12 vitamini karaciğerde bulunur. Eksikliğinde baş dönmesi, unutkanlık ve karaciğerde yağlanma görülür. Metabolizmanın düzenlenmesinde anahtar rolü, vitamin eksikliklerinin tamamlanması oluşturuyor.
KİLO VERMEZSEK NE OLUR?
Göbekte biriken kilo, hayatı tehdit ediyor. Ciddi kronik hastalıklara yol açıyor. Sindirim sorunlarına ve kabızlığa neden olabiliyor. Tiroitlerin çalışmasını bozuyor. En büyük zararı kadınlara veriyor. Adet düzensizliği, kısırlık, polikistik over sendromu gibi sağlık sorunlarına yol açıyor.
YÜZYILIN HASTALIĞI FAZLA KİLO - İÇ HASTALIKLARI VE FİTOTERAPİ UZMANI DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
YARIN: NASIL BESLENMELİ?
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