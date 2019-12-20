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Kabızlığa iki doğal kür

15 yaprağını iyice kaynatınız. Süzdükten sonra bir gün boyunca dillenmesi için buzdolabına koyunuz. Her sabah yemek yemeden bir bardak tüketiniz. rahatsızlığı bitene kadar bu karışımı tüketebilirsiniz...

Kabızlığa iki doğal kür


15 portakal yaprağını iyice kaynatınız. Süzdükten sonra bir gün boyunca dillenmesi için buzdolabına koyunuz. Her sabah yemek yemeden bir bardak tüketiniz. rahatsızlığı bitene kadar bu karışımı tüketebilirsiniz...

PIRASA VE
ÜÇ adet pırasayı kesiniz, 4 su bardağı su ile kaynatınız. Ardından yarım çay bardağı zeytinyağı koyup beş dakika daha pişirip, tüketebilirsiniz...

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