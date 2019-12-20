Kabızlığa iki doğal kür

PORTAKAL

15 portakal yaprağını iyice kaynatınız. Süzdükten sonra bir gün boyunca dillenmesi için buzdolabına koyunuz. Her sabah yemek yemeden bir bardak tüketiniz. Kabızlık rahatsızlığı bitene kadar bu karışımı tüketebilirsiniz...

PIRASA VE ZEYTİNYAĞI

ÜÇ adet pırasayı kesiniz, 4 su bardağı su ile kaynatınız. Ardından yarım çay bardağı zeytinyağı koyup beş dakika daha pişirip, tüketebilirsiniz...