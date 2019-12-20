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  • 20.12.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 11:07

Bakan Pakdemirli'den net mesaj: Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara asla müsade etmeyeceğiz

Son dakika... : Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara, hakiki arıcılarımın emeğini çalanlara asla ve asla müsade etmeyeceğiz.

Pakdemirli'den net mesaj: Asla müsade etmeyeceğiz

. "Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara, hakiki arıcılarımın emeğini çalanlara asla ve asla müsade etmeyeceğiz." dedi.



SİYASET MALZEMESİ YAPMAYACAĞIZ!
Pakdemirli, "Ben sizin Tarım ve Orman Bakanınız olduğum sürece hiçbir zaman hasat döneminde ithalata izin vermedik. Bu, konu çok çarpıtılıyor, hiçbir zaman da izin vermeyeceğiz. Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi asla yapmayacağız ve yaptırmayacağız." ifadelerini kullandı.

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