Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. "Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara, hakiki arıcılarımın emeğini çalanlara asla ve asla müsade etmeyeceğiz." dedi.
SİYASET MALZEMESİ YAPMAYACAĞIZ!
Pakdemirli, "Ben sizin Tarım ve Orman Bakanınız olduğum sürece hiçbir zaman hasat döneminde ithalata izin vermedik. Bu, konu çok çarpıtılıyor, hiçbir zaman da izin vermeyeceğiz. Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi asla yapmayacağız ve yaptırmayacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli'den net mesaj: Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara asla müsade etmeyeceğiz
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara, hakiki arıcılarımın emeğini çalanlara asla ve asla müsade etmeyeceğiz.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. "Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara, hakiki arıcılarımın emeğini çalanlara asla ve asla müsade etmeyeceğiz." dedi.
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