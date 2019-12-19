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  • 19.12.2019 17:51
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 17:56

Son dakika: 'da 14 öğrenci gıda si şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberi... 'da 14 öğrenci gıda si şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çorum'da 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kent merkezindeki Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri yedi.

Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

Gıda si şüphesiyle 7'si kız 14 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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