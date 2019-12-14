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Aşırı uyku felç yapar! Uykunun fazlası

Uykunun azı kadar fazlası da . dergisinde yayınlanan çalışmaya göre fazla uyku kalp hastalıkları riskini artıyor. Felce bağlı ölüm riskini yüzde 85 oranında yükseltiyor.

Aşırı uyku felç yapar
Uykunun azı kadar fazlası da . dergisinde yayınlanan çalışmaya göre fazla uyku kalp hastalıkları riskini artıyor. Felce bağlı ölüm riskini yüzde 85 oranında yükseltiyor.

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