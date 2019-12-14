Uykunun azı kadar fazlası da vücuda zarar veriyor. Neurology dergisinde yayınlanan çalışmaya göre fazla uyku kalp hastalıkları riskini artıyor. Felce bağlı ölüm riskini yüzde 85 oranında yükseltiyor. Uykunun azı kadar fazlası da vücuda zarar veriyor. Neurology dergisinde yayınlanan çalışmaya göre fazla uyku kalp hastalıkları riskini artıyor. Felce bağlı ölüm riskini yüzde 85 oranında yükseltiyor.
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