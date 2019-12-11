Modern hayat ve şehirleşmeye bağlı olarak değişen beslenme alışkanlıkları sağlığımızı bozuyor. Kan şekerindeki dengelenmelerle ortaya çıkan diyabet, 'modern çağın vebası' olarak adlandırılıyor. Aslında vücudun yakıtı olan şeker, doğal olmayan şekilde vücuda girdiğinde sağlığı bozuyor. Medikal Medyum Anthony William, diyabetin gerçek yüzünü açıklıyor. Hamur işleri, kek, kurabiye yerine bal kabağı, tatlı patates, havuç, mercimek, çilek, elma tüketilmesini tavsiye ediyor.

YAĞLARA DA DİKKAT

Yüksek kan yağı, kan şekeri seviyesini dengeleyen karaciğer ve pankreasın fazla çalışmasına neden oluyor. Aşırı yağ, pankreasın insülin üretme yeteneğini engelliyor. Dolayısıyla diyabete yol açıyor. Yağın, yalnızca avokado, zeytinyağı ve kuruyemişlerden alınması öneriliyor.

DÜŞÜĞÜ DE TEHLİKELİ

Şekerin yüksek olduğu kadar düşük olması da risk oluşturuyor. Bu durumda vücut ihtiyacı olan enerjiyi karşılayamıyor. Genellikle kadınlar diyet yaparken hızlı zayıflamak için öğün atlıyor. Bu sırada düşen kan şekeri, pankreasın çalışma dengesini bozuyor.

ŞİFALI KEREVİZ

Kan şekerinin dengelenmesinde ve diyabetten korunmada doğru beslenmek önem taşıyor. Yaban mersini, böğürtlen, elma ve ahududu, diyabete ilaç oluyor. Karaciğer ve pankreasın çalışmasını düzenliyor. Kan yağını kontrol altında tutmak için peynir, süt, tereyağı, yumurta, çiğ bal ve meyve tüketimini önem vermek gerekiyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Aşırı susama ve sıvı alımındaki artış

Çok ve sık idrara çıkma

İştah artışı

Yorgunluk ve halsizlik

Sık ve aşırı acıkma

İstem dışı kilo kaybetme

Bulanık görme

Ayaklarda hissizlik veya uyuşma, karıncalanma

YARIN: MENOPOZ

ANTHONY WILLIAM - MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK ŞİFRESİ - 4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL