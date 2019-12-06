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in ilacı ! İşte tarçının mucizevi faydaları...

, etkisiyle dikkat çekiyor. kalitesini artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Faydaları saymakla bitmiyor... Karın sını dindirir, şişkinliği giderir... İşte diğer faydaları...

Migrenin ilacı tarçın

Tarçın, etkisiyle dikkat çekiyor. kalitesini artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Faydaları saymakla bitmiyor:
Karın ağrısını dindirir.
Şişkinliği giderir.
Kanserden korur.
Konsantrasyonu artırır.
Kolesterolü düşürür.
Baş sını dindirir.
Öksürük şikayetlerini azaltır.
Parkinson hastalığını önler.
Bağırsaklara faydalıdır.
Boğaz enfeksiyonlarını anında giderir.
Bakterileri öldürür.
Adet sancılarını hafifletir...

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