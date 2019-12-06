Tarçın, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Sperm kalitesini artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Faydaları saymakla bitmiyor:
Karın ağrısını dindirir.
Şişkinliği giderir.
Kanserden korur.
Konsantrasyonu artırır.
Kolesterolü düşürür.
Baş ağrısını dindirir.
Öksürük şikayetlerini azaltır.
Parkinson hastalığını önler.
Bağırsaklara faydalıdır.
Boğaz enfeksiyonlarını anında giderir.
Bakterileri öldürür.
Adet sancılarını hafifletir...
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