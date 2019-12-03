Bugünkü
Takvim

Bir kasesinde bin şifa

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden , sağlığı koruyor. İçerdiği kalsiyum sayesinde yoğurt, kemik ve dişleri güçlendiriyor. Menopoz döneminde tüketildiğinde kemik erimesi riskini azaltıyor. Kolon i riskini azaltıyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor...

Bir kasesinde bin şifa

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden yoğurt, sağlığı koruyor. İçerdiği kalsiyum sayesinde , kemik ve dişleri güçlendiriyor. Menopoz döneminde tüketildiğinde kemik erimesi riskini azaltıyor. Kolon i riskini azaltıyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:

Tansiyonu ve kolesterolü dengeler.
Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.
Meme kanseri riskini azaltır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriBir kasesinde bin şifa
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri