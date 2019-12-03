Bir kasesinde bin şifa

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden yoğurt, sağlığı koruyor. İçerdiği kalsiyum sayesinde yoğurt, kemik ve dişleri güçlendiriyor. Menopoz döneminde tüketildiğinde kemik erimesi riskini azaltıyor. Kolon kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:

Tansiyonu ve kolesterolü dengeler.

Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.

Meme kanseri riskini azaltır.