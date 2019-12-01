Kışın hastalıklardan korunmak için bağışıklığı güçlendirmek gerekiyor! İşte kışı sağlıklı atlatmanın reçetesi...

Aralık ayıyla birlikte, soğuk hava kendini iyice hissettiriyor. Bu aylarda hastalıklardan korunmak için bağışıklığı güçlendirmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, kışı sağlıklı atmanın reçetesini açıklıyor:
Narenciye: İçerdiği C vitamini ile soğuk algınlığı ve gripten korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Biber türleri, kivi, brokoli ve maydanoz bolca C vitamini içerir.
Yoğurt: Probiyotik bakımından zengindir. Bağırsak florasını zenginleştirir.
Nar: Gribe karşı korumada en etkin meyvelerden biridir. Bağırsak sağlığını destekler.
Balık: İçerdiği Omega-3 ve fosfor ile bağışıklığı destekler. Gribi önler. Kabızlığı bitirir.
Bitki çayları: Soğuk havalarda içilen bitki çayları, vücut direncini artırır. Antioksidan etkisiyle vücudu onarır.
Narenciye: İçerdiği C vitamini ile soğuk algınlığı ve gripten korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Biber türleri, kivi, brokoli ve maydanoz bolca C vitamini içerir.
Yoğurt: Probiyotik bakımından zengindir. Bağırsak florasını zenginleştirir.
Nar: Gribe karşı korumada en etkin meyvelerden biridir. Bağırsak sağlığını destekler.
Balık: İçerdiği Omega-3 ve fosfor ile bağışıklığı destekler. Gribi önler. Kabızlığı bitirir.
Bitki çayları: Soğuk havalarda içilen bitki çayları, vücut direncini artırır. Antioksidan etkisiyle vücudu onarır.
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