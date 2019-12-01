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Kışın hastalıklardan korunmak için bağışıklığı güçlendirmek gerekiyor! İşte kışı sağlıklı atlatmanın reçetesi...

Aralık ayıyla birlikte, soğuk hava kendini iyice hissettiriyor. Bu aylarda hastalıklardan korunmak için bağışıklığı güçlendirmek gerekiyor. Beslenme ve , kışı sağlıklı atmanın reçetesini açıklıyor...

Kış reçetesi
Aralık ayıyla birlikte, soğuk hava kendini iyice hissettiriyor. Bu aylarda hastalıklardan korunmak için bağışıklığı güçlendirmek gerekiyor. Beslenme ve , kışı sağlıklı atmanın reçetesini açıklıyor:

Narenciye: İçerdiği C vitamini ile soğuk algınlığı ve gripten korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Biber türleri, kivi, brokoli ve maydanoz bolca C vitamini içerir.

Yoğurt: Probiyotik bakımından zengindir. Bağırsak florasını zenginleştirir.

Nar: Gribe karşı korumada en etkin meyvelerden biridir. Bağırsak sağlığını destekler.

Balık: İçerdiği Omega-3 ve fosfor ile bağışıklığı destekler. Gribi önler. Kabızlığı bitirir.

Bitki çayları: Soğuk havalarda içilen bitki çayları, vücut direncini artırır. Antioksidan etkisiyle vücudu onarır.

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