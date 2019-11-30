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la kemikler sağlam

Sağlıklı beslenme birçok hastalığın önüne geçtiği gibi kemik sağlığı için de önemli rol oynuyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak, kemik sağlığı için alınması gereken vitamin ve mineralleri anlatıyor.

Portakalla kemikler sağlam
Sağlıklı beslenme birçok hastalığın önüne geçtiği gibi kemik sağlığı için de önemli rol oynuyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak, kemik sağlığı için alınması gereken vitamin ve mineralleri anlatıyor.

KALSİYUM VE FOSFOR: Süt, yoğurt ve koyu yeşil sebzeler, kemiklere güç veriyor.

D VİTAMİNİ: Balık, yumurta, soya sütü, patates ve mantar kemiklerin kırılmasını engeller.

C VİTAMİNİ: , kivi, çilek ve yeşilbiber kemik erimesini önler.

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