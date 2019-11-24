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Çürük kalp kırar

Ülkemizde her 10 kişiden 9'u, ve diş eti problemi yaşıyor. Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Ahmet Selvi; ihmal edilen ağız sağlığının başka hastalıklara yol açtığını belirtiyor. Altı ayda bir mutlaka diş hekimi kontrolünün yapılmasını öneriyor.

Çürük diş kalp kırar

Ülkemizde her 10 kişiden 9'u, ve diş eti problemi yaşıyor. Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Ahmet Selvi; ihmal edilen ağız sağlığının başka hastalıklara yol açtığını belirtiyor. Altı ayda bir mutlaka diş hekimi kontrolünün yapılmasını öneriyor. Önemsenmeyen diş eti hastalıkları ve çürüklerin kalp, mide, karaciğer ve böbreklere zarar verdiğini söylüyor. "Erken teşhis ağız ve diş sağlığında da oldukça önemlidir. Altı ayda bir diş hekimi muayenesi ile problemler anında çözülebilir ve ileride oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçilir" diyor.

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