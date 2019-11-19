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Yüzde çıkan lere dikkat! hangi rahatsızlıkların belirtileri?

İngiliz bilim adamları, yüzde çıkan nin önemli hastalıkların belirtisi olduğunu açıkladı. Estetik Cerrah Dr. , sivilcelerin işaret ettiği hastalıkları sıraladı...

Sivilcene bak hastalığını gör

İngiliz bilim adamları, yüzde çıkan sivilcenin önemli hastalıkların belirtisi olduğunu açıkladı. Estetik Cerrah Dr. , lerin işaret ettiği hastalıkları sıraladı:

ALINDA çıkan sivilce, mide ve mesane sorunlarına işaret ediyor. Alnıdaki sivilcelerinden yakınanların işlenmiş gıdaları azaltması gerekiyor. Ayçekirdeği, balık ve kırmızı et, şikaletleri azaltıyor. Yoğurt ve turşu sivilceyi önlüyor.

YANAKTAKİ sivilce, akciğer ve bağırsak sorunlarına işaret ediyor. Bu görüntüden kurtulmak için et, şeker ve sütü kesmek, bunun yerine bol sebze tüketmek gerekiyor.

ÇENEDEKİ sivilce, hormonal nedenlerden çıkıyor. Bu şikayeti yaşayanların cilt temizliğine dikkat etmesi gerekiyor. Bu sivilceler, ergenlik dönemindeki gençlerde sık görülüyor.

BURUNDAKİ sivilce, kalp rahatsızlıkları nedeniyle ortaya çıkıyor. Yüksek kolesterol ve tansiyonun belirtisi olan bu sivilceden kurtulmak için daha fazla yeşil sebze, balık ve ceviz tüketilmesi öneriliyor.

ÇENE çizgisindeki sivilce, stres nedeniyle çıkıyor. Bu sivilceden kurtulmak için brokoli ve lahana gibi hormonları dengeleyen, sakinleştiren besinleri tüketmek önem taşıyor.

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