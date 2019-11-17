Fındık ye genç kal! Fındığın faydaları nelerdir?

Vitamin deposu fındık, kemikleri güçlendirir. Kas ağrılarını dindirir. Kanserle savaşır. Grip ve soğuk algınlığından korur. Kalp krizi riskini azaltır. Yaşlanmayı geciktirir. Mutluluk verir. Vitamin deposu fındık, kemikleri güçlendirir. Kas ağrılarını dindirir. Kanserle savaşır. Grip ve soğuk algınlığından korur. Kalp krizi riskini azaltır. Yaşlanmayı geciktirir. Mutluluk verir.
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