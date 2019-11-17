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Fındık ye genç kal! Fındığın faydaları nelerdir?

deposu fındık, kemikleri güçlendirir. Kas larını dindirir. savaşır. Grip ve soğuk algınlığından korur. krizi riskini azaltır. geciktirir. verir.

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