Sigaradan kurtulanlarda akciğer kanseri riski hızla azalıyor

Bu haber tüm sigara tiryakilerini yakından ilgilendiriyor. Akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye'de kanserden kaynaklanan ölümlerin en yaygın nedenidir. 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü kapsamında görüş bildiren Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, akciğer kanserinin başlıca nedeninin tütün kullanımı olduğunu vurgulayarak "Sigaradan kurtulanların akciğer kanseri olma riski 20 dakikadan itibaren azalmaya başlar, risk 15 yılda içmeyenlerle benzer oranlara ulaşır" dedi.

16.11.2019 16:43 - Son Güncelleme: 16.11.2019 16:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





