Sigaradan kurtulanlarda akciğer kanseri riski hızla azalıyor
Bu haber tüm sigara tiryakilerini yakından ilgilendiriyor. Akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye'de kanserden kaynaklanan ölümlerin en yaygın nedenidir. 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü kapsamında görüş bildiren Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, akciğer kanserinin başlıca nedeninin tütün kullanımı olduğunu vurgulayarak "Sigaradan kurtulanların akciğer kanseri olma riski 20 dakikadan itibaren azalmaya başlar, risk 15 yılda içmeyenlerle benzer oranlara ulaşır" dedi.
16.11.2019 16:43
- Son Güncelleme: 16.11.2019 16:47
Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl, dünyada 2 milyona yakın kişiye akciğer kanseri teşhisi kondu ve 1,7 milyon hasta akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.
Türkiye'de akciğer kanserinin, erkeklerde birinci sıradayken, kadınlarda dördüncü sırada olduğunu belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, hastalığın belirtilerini anlattı:
"Akciğer hücrelerinin tahriş edici duman, buhar, gaz benzeri maddelere sürekli maruz kalmaları sonucu kontrolsüz üreme özelliği kazanmasıyla akciğerin bronşlarında ve/veya süngersi kısmında kötü huylu tümörler oluşur.
Bu tümörler, erken dönemlerde yıllar boyunca belirgin bir şikâyete neden olmadan sinsi bir şekilde kalabilir. Hastalık ilerleyince en sık görülen şikayetler geçmeyen öksürük, kan tükürme, halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybıdır."
PASİF İÇİCİLERİN AKCİĞER KANSERİNE YAKALANMA RİSKİ 4 KAT ARTIYOR
"Akciğer kanserinin nedenleri arasında en başta sigara olmak üzere tütün ürünlerinin aktif ya da pasif kullanımı geliyor" diyen Kılınç, akciğer kanserinin nedenlerini anlattı: