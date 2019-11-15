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beyni ve kalbi tüketiyor, bağırsakların çalışma düzenini bozuyor! in zararları nelerdir?

, vücudun en hayati organlarına zarar veriyor. Beyin ve kalbi tüketiyor. Bağırsakların çalışma düzenini bozuyor. İshale yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , yazı dizisinin üçüncü gününde in neden olduğu hastalıklara değiniyor...

Bağırsakların düşmanı diyabet
Diyabet, pankreasın az ya da hiç insülin salgılamaması durumunda ortaya çıkıyor... Tedavi edilmediğinde ve kan i kontrol altına alınamadığında tüm vücuda zarar veriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , yazı dizisinin üçüncü gününde hastalığının neden olduğu hastalıklara değiniyor. Özellikle idrar yolu enfeksiyonları ve kadınlarda vajinal mantar enfeksiyonları sık görülüyor.

KRİZ VE ANİ ÖLÜM
Tedavi edilmeyen , uzun vadede kan damarlarına zarar veriyor. Büyük ve küçük atardamarları ve sinirlerin yapısını bozuyor. Kalp ve damar hastalıkları, kalp krizi ve ani ölüm, hipertansiyon, beyin damarının etkilenmesi sonucu damar tıkanması, felç ve beyin kanaması, kronik böbrek yetmezliği, göz damarlarının bozulması sonucu körlük, bunlardan yalnızca birkaçını oluşturuyor.



AYAKLARINIZI KORUYUN
Vücuttaki her bir hücreye zarar veren diyabet, en hayati organları tüketiyor. Bacak ve ayak damarlarının bozulması sonucu damar tıkanıklığına bağlı kangren riskini artırıyor. Vücudun ikinci beyni sayılan bağırsaklara da zarar veriyor. Buna göre bağırsak sinirlerini bozan diyabet, karın ağrısı ve ishal ataklarına yol açıyor.



GÖZÜNÜZ ŞEKERDE OLSUN
Diyabet tanısı konulduktan sonra yılda bir kez göz muayenesi yaptırmak önem taşıyor. Gözdeki hasara göre takip süreleri belirleniyor. Daha erken dönemde hem kan şekerinin daha sıkı takibi hem de göz tedavileri ile körlüğe gidiş önlenebiliyor. Yine göz hasarını azaltmak için dengeli ve sağlıklı beslenmek, mutfakta özellikle vitaminler A, B, C ve E vitaminlerinden zengin gıdalara yer vermek önem taşıyor...


YARIN: ŞEKER MEVSİMİ

UZM. DR. FÜSUN ÖZKUTUCU - A'DAN Z'YE DİYABET

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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