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ler için turunçgiller! için hangi besinleri tüketmek gerek?

Kalp ve kan dolaşımına fayda saylayan besinler sağlığında da yararlı oluyor. için roka, pazı, portakal, tam çavdar ve tam buğday gibi koyu yeşil yapraklı bitkiler, turunçgiller ve tam tahıllıların düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. zengin fasulye, bezelye, kırmızı et ve kümes hayvanları ışık hasarına karşı gözü koruyor...

Gözler için turunçgiller
Kalp ve kan dolaşımına fayda saylayan besinler sağlığında da yararlı oluyor. Göz sağlığı için roka, pazı, portakal, tam çavdar ve tam buğday gibi koyu yeşil yapraklı bitkiler, turunçgiller ve tam tahıllıların düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. zengin fasulye, bezelye, kırmızı et ve kümes hayvanları ışık hasarına karşı gözü koruyor...

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