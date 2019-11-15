Kalp ve kan dolaşımına fayda saylayan besinler göz sağlığında da yararlı oluyor. Göz sağlığı için roka, pazı, portakal, tam çavdar ve tam buğday gibi koyu yeşil yapraklı bitkiler, turunçgiller ve tam tahıllıların düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. Çinkodan zengin fasulye, bezelye, kırmızı et ve kümes hayvanları ışık hasarına karşı gözü koruyor...
- Sağlık
- 15.11.2019
- Gazete
Gözler için turunçgiller! Göz sağlığı için hangi besinleri tüketmek gerek?
Kalp ve kan dolaşımına fayda saylayan besinler göz sağlığında da yararlı oluyor. Göz sağlığı için roka, pazı, portakal, tam çavdar ve tam buğday gibi koyu yeşil yapraklı bitkiler, turunçgiller ve tam tahıllıların düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor. Çinkodan zengin fasulye, bezelye, kırmızı et ve kümes hayvanları ışık hasarına karşı gözü koruyor...
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