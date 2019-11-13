Sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, çok su içme, kuru, kaşıntılı bir cilt ve ellerde ayaklarda uyuşma... Tüm bunlar, çağın vebası olarak adlandırılan şeker hastalığı yani diyabetin belirtileri arasında bulunuyor. TAKVİM, görülme sıklığı giderek artan bu hastalığın bilinmeyenlerini uzmanına soruyor. Batıgöz Sağlık Grubu'ndan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, şeker hastalığının şifrelerini açıklıyor...

KİLONUZ KAÇ?

Diyabet, pankreasın az ya da hiç insülin salgılaması veya ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması sonucu kan şekerinin yükselmesiyle ortaya çıkıyor. Ömür boyu süren bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Diyabetin oluşmasıyla ilgili pek çok faktör ortaya atılıyor. Bunların başında, genetik faktörler geliyor. Genelde orta, ileri yaşta ve kilolu kişilerde ortaya çıkıyor. Kötü beslenme, hareketsizlik, stres gibi olumsuzluklar sonucunda ortaya çıkan bu hastalık pankreas hasarına yol açıyor.

HAMBURGER LEZZETLİ AMA...

Yaşam tarzında yapılacak değişiklikler, tip-2 diyabetle mücadeleye yardımcı oluyor. Hareketsiz yaşam, stres ve kötü beslenme şeker hastalığı riskini artırıyor. Şeker, karbonhidrat ve fast food gıdalar da kilo alımına bağlı olarak şekeri yükseltiyor. Bunun yerine sebze ve meyve ağırlıklı beslenme şekli öneriliyor.

YARIN: PANKREAS DÜŞMANI

UZM. DR. FÜSUN ÖZKUTUCU - A'DAN Z'YE DİYABET

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL