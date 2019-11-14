Genellikle mide ve bağırsakta gaz oluşmasından kaynaklı olarak günlük hayatı olumsuz etkileyen rahatsızlıklar arasında yer alan mide şişkinliğine neyin iyi geldiği birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Karnın üst kısmında şişkinlik, baskı ve türevleri şeklinde ortaya çıkan hazımsızlık ile ilgili merak edilen tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz... Peki Mide şişkinliği ve hazımsızlık nasıl geçer? İşte evde doğal tedavi yöntemleri

EVDE DOĞAL YÖNTEMLERİ

Kiraz ve turunçgillerde karında şişkinlik yapmayan meyvelerdir. Ananas şişkinliği geçirme de önemli rol oynar. Ananas içinde bulunan bromelin adlı enzim , sindirimi kolaylaştırır , mideyi rahatlatır ve gazı azaltır. Konserve ananastan ziyade taze ananas tavsiye edilir çünkü içerisinde daha fazla bromelin bulunmaktadır. Papa da denenebilir. İçerdiği papain adlı enzim özellikle ağır ve etli yemeklerden sonra sindirime iyi gelir.

Salatalık, rezene, ananas, tarçın, nane, zencefil çayı, yoğurt, papatya çayı mide şişkinliğini azaltmada önemli rol oynar.

MİDE ŞİŞKİNLİĞİNİ NASIL GEÇER?

Sindirilmemiş gıdanın bozulması da karında şişkinliğe sebep olur. İnsan vücudu bazı karbonhidratları ve pek çok gıdada bulunan lifleri ince bağırsaklardaki enzimlerin yetersizliği nedeniyle sindiremez. Sindirilemeyen gıda, ince bağırsaklardan kalın bağırsağa geçtiğinde, kalın bağırsaktaki normal flora dediğimiz zararsız bakterilerce bozulmaya uğrar ve hidrojen , karbondioksit, insanların üçte birinde de metan gazı oluşur. Yapılan araştırmalar bazı insanlarda metan gazı oluşurken bazı insanlarda oluşmamasının sebebini açıklayamamıştır. Ancak metan gazı oluşan insanların gaitaları su içinde yüzer. Bir kişide gaz oluşturan gıdalar başka bir kişide gaz oluşturmayabilir. Kalın bağırsaktaki bazı bakteriler ile diğer bakterilerin oranı bazı kişilerde daha çok gaz oluşunu açıklayabilir. Belirli bir hastalık sonucu oluşmayan gazları geçirmek için diyet değişikliği gerekir ve gerektiği zaman ilaç kullanılır, hava yutulmamalıdır.

Gaz yapan gıdalar genellikle sebze , meyve, süt gibi sağlıklı gıdalar olduğu için doktorlar genellikle bu gıdaların azaltılmasını isterler. Şişkinlik hissini azaltmak için yağsız gıdalar tercih edilmelidir. Böylece mide daha hızlı boşalır ve gaz bağırsaklara daha hızlı geçip ilerler. Gıdaların kişiler üzerinde gaz yapma etkisi kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bu sebeple her kişiye ayrı diyet listesi hazırlanmalıdır. Gaz şikayetleri diyet düzenlemeleri ile geçmiyorsa antiasitler, sindirim enzimleri, karbon preperatları, bağırsak çalıştırıcı ilaçlar kullanılabilir. Yutulan havayı azaltmak için sakız çiğnememek , yemekleri küçük lokmalar halinde ve yavaş yavaş yemek aynı zamanda sert şekerleme yememek gerekir.

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Hazımsızlık genellikle gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH), ülserler veya safra kesesi hastalığı gibi altta yatan bir problemin, kendi başına bir durumdan ziyade bir belirtisidir. Dispepsi olarak da adlandırılan bu durum, üst batıda kalıcı veya tekrarlayan ağrı veya rahatsızlık olarak tanımlanır.

HAZIMSIZLIĞA YOL AÇAN NEDENLER

İşte hazımsızlığa neden olabilecek bazı durumlar:

– Aşırı sigara ve alkol kullanımı.

– Stres, kaygı ve yorgunluk.

– Bilinçsiz ilaç kullanımı.

– Gazlı içecekler, çikolata, alkol ve kafein.

– Ağır, yağlı ve baharatlı gıdaların tüketimi.

– Çok fazla yemek.

– Çok hızlı yemek.

– Stres veya sinirlilik.

– Yüksek lifli yiyecekler yemek.

– Bazı hastalıklar.

Diğer hazımsızlık nedenleri şunlardır:

– Safra taşları

– Gastrit (midenin astarının iltihaplanması ve şişmesi durumu)

– Pankreasın şişmesi (pankreatit)

– Ülserler (mide veya bağırsak ülseri)

– Antibiyotikler, aspirin ve reçetesiz ağrı kesici ilaçlar (NSAID'ler) gibi belirli ilaçların kullanımı

HAZIMSIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

İşte hazımsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilecek bazı alışkanlıklar:

– Alkol ve sigara tüketimini tamamen bitirmek.

– Bir oturuşta çok fazla yemek yememek.

– Ağır, yağlı ve baharatlı gıdaların tüketimini minimuma indirmek.

– Gece yemek yeme alışkanlığını sonlandırmak.

– Stres, kaygı ve yorgunluktan uzak durmak.

– Gazlı içecekler, çikolata, alkol ve kafein tüketimini sonlandırmak.

– Yemek yerken konuşmamak.

– Dar giysiler giymeye ara vermek.

– Yavaş yemek yemek.

HAZIMSIZLIK TEDAVİSİ

Hazımsızlık bir hastalıktan ziyade bir semptom olduğundan, tedavi genellikle hazımsızlığa neden olan altta yatan duruma bağlıdır. Hazımsızlığı önlemenin en iyi yolu, buna neden olan yiyecek ve durumlardan kaçınmaktır.

Hazımsızlık şikayetiniz varsa, beslenme tarzında yapılan değişiklikler ile durum kontrol altına alınır.

Fazla kilolu olmak, midede olan baskıyı arttırır ve midede olan asit mideden yukarıya doğru çıkar. Reflü denilen bu hastalık, hazımsızlığa neden olur. Bu nedenle kilo verilmesi önerilir.

Sigarada bulunan bazı kimyasallar hazımsızlığa neden olur. Mide ve yemek borusu arasında olan kapak bu kimyasallar nedeni ile gevşeyerek reflüye neden olur.

Az baharatlı, az yağlı gıdalar tercih edilmelidir. Çay, kahve, kola ve alkol alınmamalıdır.

Yatmadan 3-4 saat öncesinden yemek yenilmemelidir. Dolu mide ile yatıyorsanız, yüksek yastık ile yatılmalıdır.

Stres altındayken hazımsızlık çekilir, bu nedenle stresten uzak yaşanmalıdır.

Kullanılan ilaçların yan etkisi olarak hazımsızlık çekiliyorsa, bu ilaçların değiştirilmesi gerekebilir. Bu yüzden mutlaka doktorunuz ile görüşmelisiniz.

Hazımsızlıktan hemen kurtulmak için antiasitler ve aljinatlar alınabilir. Antiasitler; hafif hazımsızlığa iyi gelir. Mide asidini nötrolize ederler. Aljinatlar; mide asidini giderirler. Reflüde özellikle kullanılan ilaçlardır.