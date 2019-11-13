ABD'li Massachusetts Tufts Üniversitesi, uzun yaşamın sırrını araştırdı. Sağlıklı beslenmenin, hastalıklardan koruduğunu açıkladı. Bunun için her gün tahıl, meyve, sebze ve fındık gibi besinlerin belirli oranlarda tüketilmesi gerektiğini vurguladı.
Hazırladığı sağlık tabağını açıklayan bilim adamları, bu beslenmeyle obezite, kalp, diyabet ve kanser hastalıklarından korunmanın mümkün olduğunu anlattı...
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