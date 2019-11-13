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'li uzun yaşamın sırrını araştırdı! İşte detaylar...

'li , uzun yaşamın sırrını araştırdı. Sağlıklı beslenmenin, hastalıklardan koruduğunu açıkladı. Bunun için her gün tahıl, meyve, sebze ve fındık gibi besinlerin belirli oranlarda tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Hazırladığı sağlık tabağını açıklayan bilim adamları, bu beslenmeyle obezite, kalp, diyabet ve hastalıklarından korunmanın mümkün olduğunu anlattı...

Bir tabak sağlık

'li , uzun yaşamın sırrını araştırdı. Sağlıklı beslenmenin, hastalıklardan koruduğunu açıkladı. Bunun için her gün tahıl, meyve, sebze ve fındık gibi besinlerin belirli oranlarda tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Hazırladığı sağlık tabağını açıklayan bilim adamları, bu beslenmeyle obezite, kalp, diyabet ve hastalıklarından korunmanın mümkün olduğunu anlattı...

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