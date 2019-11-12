"Grip nasıl geçer?" sorusu özellikle kış aylarında çok araştırılıyor. Hal böyle olunca gribe yakalanan vatandaşlar "Gribe ne iyi gelir?" sorusuna yanıt arıyor. Kış aylarına geldiğimiz şu günlerde pek çok kişinin kapısını grip çalıyor. Hasta olmamak için önceden tedbir alarak kendimizi virüslere karşı iyi korumamız gerekiyor. Grip ve diğer hastalıklar bağışıklık sistemimizin zayıf olduğu anı bekliyor. Gripten korunmanın en iyi yolu doğru beslenmekten geçiyor. Peki, hangi besinler bünyemizi gribe karşı korur? İşte cevabı...

GRİBE NE İYİ GELİR? İŞTE MUCİZE BESİNLER...

Doğru beslenme griple mücadelede etkin rol oynuyor. Uzmanlar gripsavar besinleri şöyle sıralıyor:

KIRMIZIBİBER: İçerdiği güçlü C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir. Gripten korur.

YOĞURT: Mikroplarla ve enfeksiyonlarla savaşır. Grip virüsünü ortadan kaldırır.

YEŞİL ÇAY: Bağışıklığı güçlendirir. Günde 3 fincan içilmesi tavsiye edilir.

BADEM: Antioksidandır. Griple savaşır.