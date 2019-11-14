Dünya genelinde 2017'de 425 milyon diyabet hastası bulunurken bu sayının 2045'te yüzde 48 artarak 629 milyona ulaşacağı öngörülüyor. 2017'de Avrupa'da 58 milyon diyabet hastası bulunurken 2045'te bu rakam 67 milyona ulaşacak. Afrika'da 2017'de 16 milyon, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 39 milyon, Kuzey Amerika ve Karayipler'de 46 milyon diyabet hastası bulunuyor, 2045'te Afrika'da bu sayının 41 milyonu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 82 milyonu, Kuzey Amerika ve Karayipler'de ise 62 milyonu bulması öngörülüyor.

DÜNYA GENELİNDE BAŞLICA ÖLÜM NEDENLERİNDEN BİRİ

Tip 2 diyabetli hasta sayısının çoğu ülkede arttığına işaret eden Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), 2017'de 352 milyon kişinin Tip 2 diyabet geliştirme riski altında olduğunu bildirdi. IDF, 2017'de 1 milyon 106 bin 500'den fazla çocuğun Tip 1 diyabetle yaşadığına işaret ederek 21 milyondan fazla canlı doğumun (her 7 doğumdan 1'i) gebelikte diyabetten etkilendiğini belirtti. Diyabet nedeniyle 2017'de en az 727 milyar dolar tutarında sağlık harcamasının yapıldığını kaydeden IDF, diyabet yüzünden 2017'de 4 milyon kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

EN FAZLA HASTA SAYISI 40 İLA 59 YAŞLARINDA

IDF, en fazla diyabetli hasta sayısının 40 ila 59 yaşlarında olduğunu bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de diyabetin dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biri olduğuna işaret ederek diyabet ve obezitedeki artışı 2025 yılına kadar durdurmanın küresel olarak kabul edilmiş bir hedef olduğunu belirtti.