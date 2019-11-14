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  • 14.11.2019 10:34
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 10:34

te korkutan rakam! 2045'te 629 milyon kişi diyabetli olacak!

hastası sayısı gün geçtikçe artıyor. verilerine göre, 2017’de 425 milyon diyabet hastası bulunurken bu sayı 2045’te 629 milyona ulaşacak. Öte yandan 2017’de diyabet hastalığı nedeniyle 4 milyon kişi hayatını kaybederken diyabete bağlı hastalıklara sadece bir yılda en az 727 milyar dolar sı yapıldı.

Diyabette korkutan rakam!

Dünya genelinde 2017'de 425 milyon hastası bulunurken bu sayının 2045'te yüzde 48 artarak 629 milyona ulaşacağı öngörülüyor. 2017'de Avrupa'da 58 milyon diyabet hastası bulunurken 2045'te bu rakam 67 milyona ulaşacak. 'da 2017'de 16 milyon, ve 'da 39 milyon, ve Karayipler'de 46 milyon diyabet hastası bulunuyor, 2045'te Afrika'da bu sayının 41 milyonu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 82 milyonu, Kuzey Amerika ve Karayipler'de ise 62 milyonu bulması öngörülüyor.

DÜNYA GENELİNDE BAŞLICA ÖLÜM NEDENLERİNDEN BİRİ
Tip 2 diyabetli hasta sayısının çoğu ülkede arttığına işaret eden (), 2017'de 352 milyon kişinin Tip 2 diyabet geliştirme riski altında olduğunu bildirdi. IDF, 2017'de 1 milyon 106 bin 500'den fazla çocuğun Tip 1 diyabetle yaşadığına işaret ederek 21 milyondan fazla canlı doğumun (her 7 doğumdan 1'i) gebelikte diyabetten etkilendiğini belirtti. Diyabet nedeniyle 2017'de en az 727 milyar dolar tutarında sının yapıldığını kaydeden IDF, diyabet yüzünden 2017'de 4 milyon kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

EN FAZLA HASTA SAYISI 40 İLA 59 YAŞLARINDA
IDF, en fazla diyabetli hasta sayısının 40 ila 59 yaşlarında olduğunu bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de diyabetin dünya genelinde önde gelen ölüm nedenlerinden biri olduğuna işaret ederek diyabet ve obezitedeki artışı 2025 yılına kadar durdurmanın küresel olarak kabul edilmiş bir hedef olduğunu belirtti.

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