Dayanılmaz ağrılara neden olan migren yaşam kalitesini düşürüyor. Doktorun önerdiği tedavi kadar doğru besinleri tüketmek de migren ağrısına destek oluyor. Uzmanlar, o besinleri sıralıyor:

BAHARATLAR: Tarçın, acı biber ve zencefil, ağrıyı hafifletir.

YEŞİL SEBZELER: Özellikle ıspanak, marul ve pırasa, migreni önler.

KURUYEMİŞ: Badem, fındık, yer fıstığı ve ceviz, migren ağrısını keser.

SU: İnsan sağlığı için gerekli olan su, migren ağrısını önler. Bunun için günde 1.5-2 litre su içilmelidir.