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sına doğal çözüm! İşte migrene iyi gelen besinler...

Dayanılmaz lara neden olan yaşam kalitesini düşürüyor. Doktorun önerdiği tedavi kadar doğru besinleri tüketmek de migren ağrısına destek oluyor. Uzmanlar, o besinleri sıralıyor...

Migren ağrısına doğal çözüm

Dayanılmaz lara neden olan migren yaşam kalitesini düşürüyor. Doktorun önerdiği tedavi kadar doğru besinleri tüketmek de ağrısına destek oluyor. Uzmanlar, o besinleri sıralıyor:
BAHARATLAR: Tarçın, acı biber ve zencefil, ağrıyı hafifletir.
YEŞİL SEBZELER: Özellikle ıspanak, marul ve pırasa, migreni önler.
KURUYEMİŞ: Badem, fındık, yer fıstığı ve ceviz, migren ağrısını keser.
SU: İnsan sağlığı için gerekli olan su, migren ağrısını önler. Bunun için günde 1.5-2 litre su içilmelidir.

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