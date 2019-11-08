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  • 08.11.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 09:43

Son dakika: Sağlık Bakanı müjdeyi verdi: Yüzde 32 arttı

, "Bakanlık olarak en önemli stratejik hedeflerimizden biri olan yerli ilaç çalışmalarımızla önemli bir başarıya imza attık. Ülkemiz ilaç ında bir önceki yıla göre yüzde 32’lik artış sağladı. Türkiye’nin 2017 yılında 890 milyon dolar olan ilaç ihracatı; 2018 yılında 1,17 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi.

Bakan müjdeyi verdi: Yüzde 32 arttı
Bu yükselişte Türkiye'nin üretim kapasitesinin ve Ar-Ge harcamalarının artmasının yanında, Uluslararası İlaç Denetim Birliği üyeliğine kabul edilmesinin de büyük katkısı olduğunu kaydeden , "1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ülkemiz PIC/s üyeliğine kabul edildi. Bu sayede ülkemizde üretilen ilaçların dünya pazarına açılmasının önündeki teknik engeller büyük ölçüde ortadan kalktı. PIC/s üyeliği, Türkiye'de üretilen ilaçların kalitesinin ve güvenliğinin dünya genelinde tescili anlamına geliyor.



Öte yandan yerlileşme oranımız bu yıl içinde hız kazandı. 2018'de her 100 kutu ilaçtan 80'ini ülkemizde üretirken, bugün bu sayı 83 kutuya çıktı. Değer bazında ise yüzde 46 olan yerli ilaç oranımızı yüzde 48,5'e yükselttik. Sanayimizin kapasite kullanım oranı yüzde 65'ten yüzde 75'e çıktı. Burada yakaladığımız ivme ile daha yüksek katma değerli ürünler üretmeye ve ihracatta yakaladığımız başarıyı daha da ileri taşımaya kararlıyız" dedi.

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