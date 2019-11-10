Diyabetin dermanı kahvaltı

Günün ilk öğünü olan kahvaltı, hem ruhsal hem de fiziksel olarak vücudun ihtiyaçlarını karşılıyor. Nörolog Mehmet Yavuz, sabahları kahvaltı yapmadan evden çıkılmaması gerektiğini söylüyor. Konsantrasyonu artıran kahvaltı, vücuda enerji veriyor. Yapılan araştırmalar, kahvaltı yapan insanların tüm gün daha mutlu ve enerjik olduğunu gösteriyor. Her anlamda şifa deposu olan kahvaltı, yorgunluk ve halsizliği alıyor. Kan şekerinin düşmesini engelleyerek diyabete karşı koruyor.