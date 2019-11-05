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İşte yorgunluğu önleyen besinler!

Sonbahar, ve halsizlikle geliyor. Bu dönemde kronik yorgunluğu önlemek için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Diyetisyen M. , o besinleri şöyle sıralıyor...

Güc 10’da!

Sonbahar, ve halsizlikle geliyor. Bu dönemde kronik yorgunluğu önlemek için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Diyetisyen M. , o besinleri şöyle sıralıyor:
BALKABAĞI: Bağışıklığı destekler. Halsizliği bitirir.
YULAF EZMESI: Yorgun hissetmeyi önler.
KEFIR: Günde bir bardak kefir tüketmek hastalıklardan korur.
BADEM: Vücuttaki halsizliği ve kas yorgunluğunu alır.
KAKAO: Vücuda verir. Halsizliği bitirir.
SOMON: Alzheimer ve Parkinson'u önler.
ELMA: Halsizlikle mücadele eder. Vücut direncini artırır.
GREYFURT: Bağışıklığı destekler.
KAHVE: Günde iki fincan kahve içmek zihni korur.
AVOKADO:
Mutluluk ve enerji verir.

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