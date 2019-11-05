İşte yorgunluğu önleyen besinler!

Sonbahar, yorgunluk ve halsizlikle geliyor. Bu dönemde kronik yorgunluğu önlemek için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Diyetisyen M. Berrin Ak, o besinleri şöyle sıralıyor:

BALKABAĞI: Bağışıklığı destekler. Halsizliği bitirir.

YULAF EZMESI: Yorgun hissetmeyi önler.

KEFIR: Günde bir bardak kefir tüketmek hastalıklardan korur.

BADEM: Vücuttaki halsizliği ve kas yorgunluğunu alır.

KAKAO: Vücuda enerji verir. Halsizliği bitirir.

SOMON: Alzheimer ve Parkinson'u önler.

ELMA: Halsizlikle mücadele eder. Vücut direncini artırır.

GREYFURT: Bağışıklığı destekler.

KAHVE: Günde iki fincan kahve içmek zihni korur.

AVOKADO:

Mutluluk ve enerji verir.