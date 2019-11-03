İyice yıkamak şartıyla kabuğuyla, dilimlemeden ısırarak yiyeceğiniz bir elma, dişlerin temizlenmesine fayda sağlıyor. Elma aynı zamanda içerdiği çözünen ve çözünmeyen lifler sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Kabızlığı ortadan kaldırıyor.
- Sağlık
- 03.11.2019
- Gazete
Elma dişleri temizliyor
İyice yıkamak şartıyla kabuğuyla, dilimlemeden ısırarak yiyeceğiniz bir elma, dişlerin temizlenmesine fayda sağlıyor. Elma aynı zamanda içerdiği çözünen ve çözünmeyen lifler sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Kabızlığı ortadan kaldırıyor.
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