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Armutla bağırsaklar sağlam! İşte lığı önleyen besinler...

lık, günümüzde en sık karşılaşılan sindirim sistemi sıkıntıları arasında bulunuyor. , bu sağlık sorununu bitirecek önerilerini sıralıyor...

Armutla bağırsaklar sağlam
Kabızlık, günümüzde en sık karşılaşılan sindirim sistemi sıkıntıları arasında bulunuyor. Diyetisyen Melda Demiröz, bu sağlık sorununu bitirecek önerilerini sıralıyor:
Her gün 1 bardak kefir tüketin.
Muz ve patatesten uzak durun.
Armudu kabuğuyla tüketin. Ayrıca erik, kiraz, kayısı, hurma yiyin.
Kuru fasulye ve nohut tüketin.
Zeytinyağını çok sevin.

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