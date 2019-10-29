günümüzde en sıkkarşılaşılan sindirimsistemi sıkıntılarıarasında bulunuyor.DiyetisyenMelda Demiröz,bu sağlık sorununuönerilerini sıralıyor:Her gün 1 bardak kefir tüketin.Muz ve patatesten uzak durun.Armudu kabuğuyla tüketin. Ayrıcaerik, kiraz, kayısı, hurma yiyin.Kuru fasulye ve nohut tüketin.Zeytinyağınıçok sevin.