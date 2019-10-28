Vücudun bütün yükünü taşıyan eklemler, yaş ve kilo gibi faktörler nedeniyle yorgun düşüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. M. Yavuz Çırpıcı, eklem sağlığı için yapılması gerekenleri açıklıyor. Düzenli egzersizin kas ve eklemlerde esnekliği artırdığını, kemikleri güçlendirdiğini vurguluyor. Eklem sağlığını korumak için şu besinlerin tüketilmesini öneriyor:

ZEYTİNYAĞI: Sızma zeytinyağı, eklemlerdeki sinovyal sıvısını korur.

KEFİR: Düzenli kefir tüketimi, eklem sertliği ve eklem iltihabını önler.

PORTAKAL: Düzenli olarak portakal yemek, diz ağrısını azaltır.

SOMON: Romatizma hastalarının umududur. İçerdiği Omega-3 ile eklem ağrılarını azaltır.