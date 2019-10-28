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la kemikler sağlam! İşte için yapılması gerekenler

Vücudun bütün yükünü taşıyan eklemler, yaş ve kilo gibi faktörler nedeniyle yorgun düşüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. M. , için yapılması gerekenleri açıklıyor.

Portakalla kemikler sağlam

Vücudun bütün yükünü taşıyan eklemler, yaş ve kilo gibi faktörler nedeniyle yorgun düşüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. M. , eklem sağlığı için yapılması gerekenleri açıklıyor. Düzenli egzersizin kas ve eklemlerde esnekliği artırdığını, kemikleri güçlendirdiğini vurguluyor. nı korumak için şu besinlerin tüketilmesini öneriyor:

ZEYTİNYAĞI: Sızma , eklemlerdeki sinovyal sıvısını korur.

KEFİR: Düzenli kefir tüketimi, eklem sertliği ve eklem iltihabını önler.

PORTAKAL: Düzenli olarak yemek, diz ağrısını azaltır.

SOMON: Romatizma hastalarının umududur. İçerdiği Omega-3 ile eklem ağrılarını azaltır.

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