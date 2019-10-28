



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi, inme oluşumunda en önemli risk faktörlerinin tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite olduğunu bildirdi.

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden "29 Ekim Dünya İnme Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, beyin damar hastalıklarının dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubu olduğu belirtildi.

Dünyada yılda 17 milyon kişinin inme geçirdiği, 6 milyon kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: