Bugünkü
Takvim
  • Sağlık
  • 28.10.2019 09:58
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 10:06

yılda 6 milyon can alıyor! nelerdir? İnmeye karşı nelere dikkat etmek gerekir?

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden "" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, beyin damar hastalıklarının dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubu olduğu belirtildi. Açıklamada dünyada yılda 17 milyon kişinin geçirdiği, 6 milyon kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Peki ? nelerdir? İnmeye karşı nelere dikkat etmek gerekir?



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi, inme oluşumunda en önemli risk faktörlerinin tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite olduğunu bildirdi.

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden "29 Ekim Dünya İnme Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, beyin damar hastalıklarının dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubu olduğu belirtildi.

Dünyada yılda 17 milyon kişinin inme geçirdiği, 6 milyon kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık Haberleriİnme yılda 6 milyon can alıyor! İnme belirtileri nelerdir? İnmeye karşı nelere dikkat etmek gerekir?
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri