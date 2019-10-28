Vitamin deposu bir kuruyemiş olan ceviz; cinsel sağlığı koruyor. Kalp hastalıkları ve diyabet riskini azaltan bu kuruyemiş, afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini de yükseltiyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:

Kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanserinden korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.

Romatizmayı tedavi eder.

Öksürüğü dindirir.

Dişleri güçlendirir.