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Aşk doktoru ! İşte faydaları...

deposu bir kuruyemiş olan ; cinsel sağlığı koruyor. Kalp hastalıkları ve diyabet riskini azaltan bu kuruyemiş, afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini de yükseltiyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor...

Aşk doktoru

deposu bir kuruyemiş olan ; cinsel sağlığı koruyor. Kalp hastalıkları ve diyabet riskini azaltan bu kuruyemiş, afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini de yükseltiyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:

Kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanserinden korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.
Romatizmayı tedavi eder.
Öksürüğü dindirir.
Dişleri güçlendirir.

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