Vitamin deposu bir kuruyemiş olan ceviz; cinsel sağlığı koruyor. Kalp hastalıkları ve diyabet riskini azaltan bu kuruyemiş, afrodizyak etkisi gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini de yükseltiyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:
Kalın bağırsak, göğüs ve prostat kanserinden korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Parkinson ve Alzheimer gelişimini azaltır.
Romatizmayı tedavi eder.
Öksürüğü dindirir.
Dişleri güçlendirir.
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