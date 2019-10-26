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Kolesterole demirhindi! Demirhindi böbreklerde kum ve taş oluşumunu engeller

gideren demirhindi, böbreklerde kum ve taş oluşumunu engeller. hızlandırır ve kilo alımını engeller. Demirhindi aynı zamanda kolesterolü de ür.

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