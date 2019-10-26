Kolesterole demirhindi! Demirhindi böbreklerde kum ve taş oluşumunu engeller

Susuzluğu gideren demirhindi, böbreklerde kum ve taş oluşumunu engeller. Metabolizmayı hızlandırır ve kilo alımını engeller. Demirhindi aynı zamanda kolesterolü de düşürür. Susuzluğu gideren demirhindi, böbreklerde kum ve taş oluşumunu engeller. Metabolizmayı hızlandırır ve kilo alımını engeller. Kolesterolü düşürür.
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