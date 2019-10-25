Demansa tuz ekme

Demans gıda bağlantısı ortaya konuldu. New York'taki araştırmaya göre, günde en fazla 6 gram tuz tüketmek gerekiyor. Bunun 3 katı tüketim demans ihtimalini artırıyor. Japonya'da 60 yaş üzeri 1600 kişiyle yapılan araştırma da trans yağın demans olasılığını artırdığını gösterdi.
- Sağlık
- 25.10.2019
- Gazete
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