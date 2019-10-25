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gıda bağlantısı ortaya konuldu. 'taki araştırmaya göre, günde en fazla 6 gram tüketmek gerekiyor. Bunun 3 katı tüketim demans ihtimalini artırıyor. 'da 60 yaş üzeri 1600 kişiyle yapılan araştırma da trans yağın demans olasılığını artırdığını gösterdi.

Demansa tuz ekme
Demans gıda bağlantısı ortaya konuldu. 'taki araştırmaya göre, günde en fazla 6 gram tüketmek gerekiyor. Bunun 3 katı tüketim ihtimalini artırıyor. 'da 60 yaş üzeri 1600 kişiyle yapılan araştırma da trans yağın demans olasılığını artırdığını gösterdi.

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