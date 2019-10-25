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Dünya Sağlık Örgütü en sağlıksız yiyecekler listesini açıkladı! Bu besinleri sık sık tüketiyorsunuz...

Tükettiğiniz besinleri 'kilo aldırır mı?, 'kaç kaloridir?' gibi soruları düşünerek yiyoruz birçoğumuz. Fakat, kilomuzu ve vücudumuza yerleşen yağı düşünürken, vücudumuz konusunda bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, insan sağlığına birebir zarar veren besinleri açıkladı. Bunların arasında çok şaşıracağınız, her gün tükettiğimiz besinlerde var. Siz siz olun bu listeye göz atmadan yiyip, içtiklerinize karar vermeyin. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı en sağlıksız besinler listesi...

25.10.2019 10:50 - Son Güncelleme: 25.10.2019 11:03
Dünya Sağlık Örgütü en sağlıksız yiyecekler listesini açıkladı! Bu besinleri sık sık tüketiyorsunuz...

Dünya Sağlık Örgütü insan sağlığına zarar veren 30 besini açıklandı. Açıklanan 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti. Günlük hayatta yediğimiz ürünlerin zararlı olduğu ortaya çıktı. İşte uzak durmamız gereken en sağlıksız 30 besin...

Dünya Sağlık Örgütü en sağlıksız yiyecekler listesini açıkladı! Bu besinleri sık sık tüketiyorsunuz...

Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com insan sağlığına zarar verebilecek 30 ürünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü en sağlıksız yiyecekler listesini açıkladı! Bu besinleri sık sık tüketiyorsunuz...

Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü en sağlıksız yiyecekler listesini açıkladı! Bu besinleri sık sık tüketiyorsunuz...

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Dünya Sağlık Örgütü en sağlıksız yiyecekler listesini açıkladı! Bu besinleri sık sık tüketiyorsunuz...

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