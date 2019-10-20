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savar ! İşte gribe iyi gelen besinler...

, bağışıklığın zayıf olduğu anı bekliyor. Batıgöz Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, bu aylarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, boğaz ağrısı, ateş, öksürük, kulak ağrısı ve burun akıntısı sorunlarının yaşandığını söylüyor. Doğal besinlerin tüketilmesinin bağışıklığı güçlendirdiğine dikkat çekiyor. İşte detaylar ve Takvim Gazetesi’nin 20 Ekim 2019 tarihli sağlık sayfalarından derlediğimiz haberler…

Gripsavar turp

Grip, bağışıklığın zayıf olduğu anı bekliyor. Batıgöz Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, bu aylarda üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, boğaz ağrısı, ateş, öksürük, kulak ağrısı ve burun akıntısı sorunlarının yaşandığını söylüyor. Doğal besinlerin tüketilmesinin bağışıklığı güçlendirdiğine dikkat çekiyor. "Mantar, pırasa, ıspanak, , havuç, karnabahar, brokoli, ceviz, üzüm, elma, gibi sebze ve meyveler bağışıklık sistemini güçlendirir. Mutlaka tüketin" diyor.

KOLESTROLÜN DERMANI 10'DA
ABD'DE yapılan araştırmaya göre kolesterol, kalp krizi riskini artırıyor. Şu besinler ise kolesterolün düşürüyor:
Yulaf ezmesi: İçerdiği lif oranıyla kolesterolü düşürür.
Nohut: Kolesterolü ve kan şekerini dengeler.
Ceviz: Kolesterolü dengeler.
Somon: İçerdiği Omega-3 sayesinde kolesterolü dengede tutar.
Greyfurt: Kolesterolü düşürür.
Zeytinyağı: Hem kolesterolü düşürür hem de kalbi besler.
Yaban mersini: Kolesterolün doğal ilacıdır.
Kiraz: Kolesterolü dengeler.
Fasulye: Lif deposudur. Kolesterolü düşürür.
Kuru üzüm: Kolesterolü dengeler. Kalbi korur.

DİYABETE ELMA HAFIZAYA BADEM
Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, sonbaharda bağışıklık sistemini güçlendirecek altı muhteşem besini sıralıyor:
Balık: Kalp dostudur.
Mantar: Bağışıklığı güçlendirir. Tok tutar.
Ispanak: Bağışıklığı güçlendirir.
Pırasa: Prostat, mide ve kolon inden korur.
Elma: Kan şekerini dengeler.
Fındık, ceviz, badem: Bir avuç yendiğinde hafızayı güçlendirir.


AŞKIN MEYVESİ
Kivi, aşk hayatında sorun yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Kısırlığı bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kanserden korur.
Kalp krizi riskini azaltır.
Lifli yapısı ile sindirimi hızlandırır. Kabızlığa iyi gelir.
Tansiyon ve kolesterolü düşürür.
Kan damarlarını güçlendirir.

KAŞIK KAŞIK ŞİFA
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden tarhana çorbası içerdiği baharatlar sayesinde vücudun bağışıklığını destekliyor. Hastalıklardan koruyor. Kan şekerini dengeleyen tarhana, sindirimi rahatlatıyor. Tansiyonu ve kolesterolü düşürüyor. Kalbi koruyor. Kemikleri güçlendiriyor. Vücuttaki yorgunluğu ve halsizliği alıyor. Cildi güzelleştiriyor.

KEMİKLERİN DOSTU MUZ
İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonu dengeleyen muz, kan şekerini dengeler. Diyabetten korur. Kemikleri güçlendirir. Gözleri güçlendirir. Böbrekleri besler.

KARACİĞERE GREYFURT
Antioksidan deposu greyfurt, karaciğeri temizler. Böbreklerde enfeksiyonu bitirir. Kum ve taş oluşumunu engeller. Saçları ve cildi besler. Kemik ve eklemleri korur. Kanı temizler.

KANSIZLIĞA KARŞI HURMA
A ve B vitaminlerinden zengin olan hurma, hafızayı güçlendirir. Kansızlığı bitirir. Gözleri güçlendirir. Stresi yok eder ve sakinleştirir. Kemik erimesineden korur.

EGZAMAYA YER FISTIĞI
Kolesterolü düşüren yer fıstığı, hafızayı güçlendirir. Depresyonla savaşır. Kemikleri besler. Egzama şikayetlerini azaltır. Obeziteden korur.

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