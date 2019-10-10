Huzursuz bağırsak sendromunun sebepleri nelerdir?

Sindirim sisteminin özellikle kalın bağırsak kısmını etkileyen fonksiyonel bir bozukluktur. Tam olarak nedeni bilinmemekle beraber stres faktörleri, psikiyatrik rahatsızlıklar, bağırsaklardaki enfeksiyöz veya enfeksiyöz olmayan iltihabi durumlar ve bağırsak florasındaki değişiklikler neden olabilir.

Bağırsak sorunları, başka hangi hastalıklara neden olur?

Uzun süren bir romatizmal bir hastalığın, cilt lezyonlarının bazen de göz hastalıklarının altta yatan nedeni bağırsak hastalığı olabilir. Bazen bağırsak hastalıklarının yansımasına bağlı hastalıklar kişinin yaşama sevincini bozabilir hayatını kabusa çevirebilir.

Sağlıksız bağırsakların kalp, Alzheimer ve obezite riskini artırdığı doğru mudur?

Yapılan bilimsel araştırmalarda; uyku bozukluğu ve sirkadiyen ritmin bozulması bağırsak mikrobiyotasını bozabilmektedir. Ayrıca beslenme/fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı davranışları ise bağırsak mikrobiyata çeşitliliği ve metabolitleri etkileyebilir. Mikrobiyatının bozulması kişinin obez olmasına neden olabilmektedir. Obezite de bilindiği gibi kalp hastalıkları riskini artırmaktadır. Ayrıca son yıllarda Nöroloji alanında yapılan çalışmalarda beyindeki birçok enzim ve hormonun bağırsaktan kontrol edilip salgılandığı ve Parkinson, Alzheimer gibi hastalıkların bağırsak mikrobiyata ile ilişkili olabileceği görülmüştür.

Bağırsak sağlığını korumada tarhananın faydaları nedir?

Özellikle ev tarhanası vitamin ve mineral bakımından zengindir. Bazı aminoasitleri dengeli olarak içermekte, özellikle B vitamini yönünden zengin olup kalsiyum, demir ve çinko bulundurmaktadır. Tarhana ile beslenme bağırsak sağlığı ve mikrobiyatası açısından faydalı olup özellikle küçük çocuklara ek besin olarak da önerilmektedir.

Turşu ve boza, sindirimi hızlandırır mı?

Turşu ve boza probiyotik açısından zengin olup bağırsak sağlığı için faydalıdır. Ayrıca sindirimi kolaylaştırır ve hızlandırır. Yine ev yoğurdu, tarhana, kefir, ekşi mayalı ekmek gibi besinler de probiyotikler bakımından zengindir...

ANTİBİYOTİKLER ZARAR VERİYOR

Çeşitli enfeksiyonlar ve ilaçlar özellikle antibiyotikler nedeniyle bağırsak florasında bozulma meydan gelir. İyi bakteriler dengesinin bozulması sonucunda aşırı bakteri üremesi meydana gelir. Böylece; gaz, şişkinlik ve karın ağrısı atakları oluşur...

YARIN: KARACİĞER YAĞLANMASI

UZM. DR. HALİL GENÇ - SAĞLIKLI MİDENİN SIRLARI-4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL