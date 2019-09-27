Yanlış beslenme, en çok mideye zarar veriyor. Mide kanseri, günümüzde en sık görülen kanser türleri arasında bulunuyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden, Prof. Dr. Sümer Yamaner, mide kanseri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi veriyor.

FAZLA KİLODAN KAÇININ

Şüphesiz tüketilen besinlerin çeşidi, mide kanserinin ortaya çıkmasında etkin rol oynuyor. Fazla tuzlu, acılı ve tütsülenmiş besinlerin tüketimi bu hastalığa neden olabiliyor. Bunun yanında fazla kilo ve reflü hastalığı mide kanseri riskini artırıyor. Mide kanseri, belirti vermeden sinsice ilerliyor. Şikayetleri ortaya çıkmaya başladığında ise hastalık ileri evrelere ulaşmış olabiliyor.

ENDOSKOPİ GEREKLİ

Endoskopi, sindirim sistemi rahatsızlıklarının tanısının konmasında etkili oluyor. Mide kanserinin tanısında da en değerli yöntemler arasında bulunuyor. Ağızdan ilerletilen ortalama 1 cm çaplı, ucunda ışık ve kamera bulunan bükülebilir bir tüp, mideye ve onikiparmak bağırsağına kadar ilerletiliyor. Mide ve onikiparmak bağırsağının iç yüzünü örten zar doğrudan gözle ayrıntılı olarak inceleniyor. Şüpheli görülen yerlerden doku örnekleri (biyopsiler) alınıyor ve kesin tanı sağlanıyor. Hatta bazı durumlarda bu şekilde tedavi edici işlemler de yapılabiliyor

MİDENİN TAMAMI ALINABİLİR

Bu hastalıkta en etkili tedavi midenin belirli bir kısmının ya da tamamının ameliyatla alınması olsa da birçok durumda bu işlem tek başına yeterli olmuyor. Hastalık bir süre sonra tekrarlayabiliyor. Bunun bir sonucu da hastanın kısa süre içinde kaybedilmesi olabiliyor. Kanser çok erken aşamada yakalanırsa endoskopik yöntemlerle de bazı tedavi seçenekleri uygulanıyor. Ameliyat öncesi kemoterapi uygulanması, çoğu zaman tedavide istenen başarının elde edilmesini sağlıyor. Hastalar, midelerinin alınacağını öğrendiğinde şaşkınlık yaşıyor. Ancak insan, midesi olmadan da yaşayabiliyor. Zaten her mide kanserinde midenin tamamının alınması gerekmiyor...

KİLO KAYBINI ÖNEMSEYİN

Hastaların vücutlarında meydana gelen değişimlere dikkat etmesi gerekiyor. Şişkinlik, hazımsızlık, ağrı, ishal, dışkının katran gibi gelmesi, ciltte solukluk ve hızlı kilo kaybı gibi şikayetlerin görülmesi halinde mutlaka endoskopi yaptırılması öneriliyor. Endoskopinin ne kadar aralıklarla tekrarlanacağına hastanın özellikleri ve bulgularına göre doktoru karar veriyor...

YARIN: KARACİĞER KANSERİ

PROF. DR. SÜMER YAMANER - KANSERSİZ HAYATIN ŞİFRESİ

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL