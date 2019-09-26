Kalın bağırsağın anüse yakın olan ilk 12 cm'lik bölümüne 'rektum' deniliyor. Bu bölümden kaynaklanan kötü huylu tümörlere ise 'Rektum kanseri' adı veriliyor. Türk halkı tuvaletle ilgili sorunları anlatmaya utandığı için hastalık ihmal ediliyor. Bu da kanserin tanısının geç konmasına ve tedaviye geç başlanmasına neden oluyor. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Sezer Sağlam, rektum kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

HEMOROİTLE KARIŞIYOR

Rektum kanseri 50 yaşından sonra daha sık görülüyor. Hastalık daha çok dışkılama şeklindeki değişikliklerle belirti veriyor. Hastada dışkılama sırasında anüste kanama meydana gelebiliyor. Genellikle hasta, bu kanamayı hemoroitle karıştırdığından kanser tanısında geç kalınabiliyor.

İYİLEŞME ŞANSI YÜKSEK

Hastalık erken evrede saptandığında ameliyat öncesi radyoterapiye ve kemoterapiye gerek duyulmuyor. Hastalığı erken evrede yakalamak için Dünya Sağlık Örgütü'nün de onay verdiği şekilde 40 yaşından itibaren kolonoskopi ve gastroskopinin standart olarak 7-10 yılda bir yaptırılması öneriliyor. Erken dönemde tanı konması sayesinde hastalık yüzde 90 oranında iyileşebiliyor. Hastalığın tedavi edilmediği durumlarda kanserli hücrelerin başka organlara sıçrama riski bulunuyor. Buna ek olarak da acil ameliyatlar gündeme gelebiliyor.

KIRMIZI ETE DİKKAT

Kolon ve rektum kanserlerinde risk, 50'li yaşlardan itibaren başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği beslenme biçimi dışında beslenmek de hastalığa yakalanma riskini artırıyor. Özellikle sanayi tipi hidrojenle doyurulmuş trans yağların bu hastalığın ortaya çıkmasında büyük etkisi olduğu biliniyor. Antioksidan içeren sebze ve meyvelerin az yenmesi, fazla kırmızı et tüketimi, rektum kanseri riskini artırıyor.

KURU BAKLAGİLLERİ UNUTMAYIN

Rektum kanserinden korunmak için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Zeytinyağı, sebze, meyve ve kuru baklagillerin ağırlıkta olduğu Akdeniz tarzı beslenme kanser riskini azaltıyor. Yürüyüş ve egzersizler, kanserden koruyor.

YARIN: MİDE KANSERİ

PROF.DR. SEZER SAĞLAM - KANSESİZ HAYATIN ŞİFRESİ

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL