Akciğer kanseri neden olur? Korunma yolları nelerdir? İşte Akciğer kanseriyle ilgili detaylar...

Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Bahadır Üskül, akciğer kanserinin nedenlerini ve korunma yöntemlerini açıklıyor. Akciğer kanseri, dünyada en çok ölümle sonuçlanan kanser tipi olarak biliniyor. Bu hastalığın ortaya çıkmasında genetik ve çevresel faktörler etkili oluyor. Sigara, akciğer kanserinin gelişmesinde en büyük riski oluşturuyor. Ailesinde akciğer kanseri olanlar, bu hastalığa karşı 2.5 kat daha fazla risk taşıyor. Hastalığın erken evrelerinde (Evre-1 ve 2) ameliyatla tümörlü doku, etraftan bir miktar sağlam doku çıkarılarak, bazen tüm bir akciğer alınarak temizleniyor. Bazı durumlarda (Evre-2 ve 3) ameliyat sonrasında hastalara ek kemoterapi veya ışın tedavisi öneriliyor. Ameliyatla çıkarılması mümkün olmayan Evre-3 hastalarına radyoterapi ve kemoterapi uygulanıyor. Evre-4'de akciğer kanseri kemoterapiyle tedavi ediliyor. Böylece tümörün küçülmesi ve kontrol altına alınması sağlanıyor. Hastanın yaşam süresi uzatılıyor.

Akciğer kanseri öksürük, nefes darlığı, kilo kaybı, göğüs ağrısı, kan tükürme ve ses kısıklığıyla belirti veriyor.

YUMURTA VE YOĞURT TÜKETİN

Akciğer kanseri tedavisinde, beslenme alışkanlıkları da önem taşıyor. Prof. Dr. Bahadır Üskül, şunları öneriyor:

Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin.

Havuç, bal kabağı, maydanoz, mercimek ve pırasada bulunan A vitamini kanser riskini azaltır.

Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, beyaz pirinç yerine bulgur tüketin.

İşlenmiş ve yağlı kırmızı etlerin de tüketimini azaltın.

Yumurta, tavuk, hindi, balık, süt, yoğurt ve peynir tüketin.

YARIN: BAĞIRSAK KANSERİ

PROF. DR. BAHADIR ÜSTÜN - KANSERSİZ HAYATIN ŞİFRESİ - 1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL



