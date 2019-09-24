Vücudun her hücresinde bulunan yağ benzeri bir madde olan kolesterolün fazlası, hayatı tehdit ediyor. Hücre zarı hormonlarının yapımında kullanılan kolesterolün kanda fazla miktarda bulunması kalp ve damar hastalıklarına neden oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayhan Atakan, yazı dizisinin son gününde kolesterolün şifrelerini açıklıyor.

KRİZ RİSKİNİ YÜKSELTİR

Karaciğerde üretilen kolesterol, besinlerden de alınabiliyor. Et, süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal kaynaklı besinlerde kolesterol bolca bulunuyor. Kolesterol düzeyinin yüksek olması kalp hastalığı tehlikesini artırıyor. Kişinin kolesterolü ne kadar yüksekse kalp hastası olma riski de o kadar artıyor.

DAMARLARA ZARAR VERİR

Vücuttaki hücreler, fonksiyonlarını yerine getirebilmek için kolesterole ihtiyaç duyuyor. Fakat bu kolesterolün fazlası, damarlarda plak oluşumunu artırıyor. Damar yapılarının bozulması ise zaman içerisinde kalp krizi riskini artırıyor. 20 yaşın üzerindeki kişilerin bile kolesterol düzeylerini takip etmesi önem taşıyor. Kötü kolesterol değerinin 100'ün altında olması gerekiyor.

KARNABAHARA ŞANS VERİN

KİLOLU kişilerde kolesterol riski fazladır. Bu yüzden hastaların kilo vermesi gerekir.

SOSİS, salam ve sucuk gibi işlenmiş et ürünleri yemeyin.

TAVUK, hindi ve balık, koyun ve sığır etine tercih edilmelidir.

YULAF, çavdar, fasulye, bezelye, turunçgiller, havuç, turp, lahana ve karnabahar tüketilmelidir.

GÜNDE 30 dakikalık egzersiz, kolesterolü düşürür.

MUCİZE BESİNLER:

Badem ve ceviz, portakal suyu, zeytinyağı, kuşkonmaz, yulaf, barbunya, yaban mersini, domates, avokado, bitter çikolata, baklagiller, uskumru, somon ve alabalık gibi yağlı balıklar, sarımsak ve keçiboynuzu...

Haftada 3 veya 4'den fazla yumurta yenmemelidir. Yumurta sarısı kolesterolden zengindir.

BİTTİ

KARDİYOLOJİ UZMANI DR. AYHAN ATAKAN - KALBİNİN SESİNİ DİNLE -6