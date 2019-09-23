Hipertansiyon nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir? İşte Hipertansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekenler...

Şiddetli baş ağrısı, yorgunluk, göğüs ağrısı ve düzensiz kalp atışı... Tüm bunlar, dünyada ve ülkemizde en çok görülen kronik hastalık olan tansiyonun belirtileri arasında yer alıyor. Ülkemizde her 3 kişiden biri, tansiyonla mücadele ediyor. Tedavi edilmediğinde, ani yaşam kayıplarına neden olan tansiyon, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz sayesinde kontrol altına alınabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayhan Atakan, yüksek tansiyonla ilgili TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.

40'TAN SONRASI RİSKLİ

Sağlıklı kişilerin, özellikle de 40 yaşın üzerindekilerin düzenli aralıklarla tansiyonunu kontrol ettirmeleri gerekiyor.

Kan basıncı değerlerinin 140/90 ve üzerinde olması, 'hipertansiyon' olarak adlandırılıyor. Bu durumda vakit kaybetmeden doktora başvurulması önem taşıyor.

Diyabet, ailede tansiyon hastalığının bulunması, aşırı kilo, fazla tuz kullanımı, hareketsiz yaşam ve stres, tansiyon oluşumunu tetikliyor.

TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL

Tansiyon yüksekliğinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin farkında olmak ve buna göre hayata devam etmek önem taşıyor.

Yaşam tarzının iyileştirilmesi ve ilaç tedavisinin aksatılmaması gerekiyor. Yüksek tansiyonda ilaç tedavisi kişiye özgü olarak düzenleniyor.

Bu nedenle tansiyon için başkalarının ilaçlarını kullanmamak gerekiyor.

SALÇAYA DİKKAT

Yüksek tansiyonla mücadelede ilaç kullanımının yanında yaşam tarzında da değişikliğe gitmek gerekiyor. Dr. Ayhan Atakan, şunları öneriyor:

Ekmeğiniz tuzsuz olsun. Fırınlarda satılan tuzsuz ekmekleri tercih edin.

Yemek yaparken tuz ve salça kullanmayın. Salçada yüksek oranda tuz vardır.

Turşudan uzak durun. Yüksek tansiyon hastasının turşu yemesi, zehir yemesiyle eşdeğerdir.

Tuzsuz zeytin ve lor peyniri gibi tuzsuz gıdaları tercih edin.

Fazla kilolardan kurtulmak da tansiyon değerlerini normale çeker. Hastanın yaşam kalitesini yükseltir

KİMLER RİSK ALTINDA?

Tansiyon hastalığının ortaya çıkışında fazla kilo riski artırıyor. Stres, çok tuzlu beslenme ve ağrı kesici ilaçların sık kullanımı, hipertansiyona neden oluyor.

YARIN: KOLESTEROL VE BESLENME

KARDİYOLOJİ UZMANI DR. AYHAN ATAKAN - KALBİNİN SESİNİ DİNLE-5