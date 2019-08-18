Günümüzde çiftler arasında kısırlık giderek yaygınlaşıyor. Buna çiftlerin korkuları ve doktordan utanmaları da eklenince durum daha da vahim hale geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu, erkeklerde görülen iktidarsızlık ile kısırlığın karıştırılmaması gerektiğini söylüyor. Doktor kontrolü ve tedavinin önemine değiniyor.
- Sağlık
- 18.08.2019
- Gazete
Kısırlık sorunu | Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (18 Ağustos 2019)
Günümüzde çiftler arasında kısırlık giderek yaygınlaşıyor. Buna çiftlerin korkuları ve doktordan utanmaları da eklenince durum daha da vahim hale geliyor. İşte Dr. Nafiz Karagözoğlu'nun 18 Ağustos 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar..
Günümüzde çiftler arasında kısırlık giderek yaygınlaşıyor. Buna çiftlerin korkuları ve doktordan utanmaları da eklenince durum daha da vahim hale geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu, erkeklerde görülen iktidarsızlık ile kısırlığın karıştırılmaması gerektiğini söylüyor. Doktor kontrolü ve tedavinin önemine değiniyor.
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