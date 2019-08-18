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Kısırlık sorunu | 'na sorulan sorular ( 2019)

Günümüzde çiftler arasında kısırlık giderek yaygınlaşıyor. Buna çiftlerin korkuları ve doktordan utanmaları da eklenince durum daha da vahim hale geliyor. İşte Dr. 'nun 2019 tarihli Takvim gazetesi yazısında okurlarından gelen sorulara verdiği cevaplar..




Günümüzde çiftler arasında kısırlık giderek yaygınlaşıyor. Buna çiftlerin korkuları ve doktordan utanmaları da eklenince durum daha da vahim hale geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu, erkeklerde görülen iktidarsızlık ile kısırlığın karıştırılmaması gerektiğini söylüyor. Doktor kontrolü ve tedavinin önemine değiniyor.

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HaberlerSağlık HaberleriKısırlık sorunu | Nafiz Karagözoğlu'na sorulan sorular (18 Ağustos 2019)
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