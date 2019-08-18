çiftler arasındagiderek yaygınlaşıyor. Buna çiftlerin korkuları ve doktordan utanmaları da eklenince durum daha da vahim hale geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Nafiz Karagözoğlu, erkeklerde görülenkarıştırılmaması gerektiğini söylüyor.önemine değiniyor.