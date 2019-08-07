Böbreklere de maydanoz!

Vücutta filtre görevi üstlenen böbreklerin sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. Tüketilen besinler böbreklerinin sağlıklı olmasında önem taşıyor. Böbrekleri güçlendiren besinler şöyle sıralanıyor:
Elma: Böbreklerin çalışmasını düzenler.
Balkabağı: Böbrek taşlarını engeller.
Maydanoz: Vücuda enerji verir. Böbrekleri korur.
Su: Böbreklerin düzgün şekilde çalışmasını sağlar.
Elma: Böbreklerin çalışmasını düzenler.
Balkabağı: Böbrek taşlarını engeller.
Maydanoz: Vücuda enerji verir. Böbrekleri korur.
Su: Böbreklerin düzgün şekilde çalışmasını sağlar.
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