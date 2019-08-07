Böbreklere de maydanoz!

filtre görevi üstlenensağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. Tüketilen besinler böbreklerinin sağlıklı olmasında önem taşıyor. Böbrekleri güçlendiren besinler şöyle sıralanıyor:: Böbreklerin çalışmasını düzenler.Böbrek taşlarını engeller.Vücuda enerji verir. Böbrekleri korur.Böbreklerin düzgün şekilde çalışmasını sağlar.