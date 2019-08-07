Bugünkü
Takvim

Böbreklere de maydanoz!

Böbreklere de maydanoz!
Vücutta filtre görevi üstlenen böbreklerin sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. Tüketilen besinler böbreklerinin sağlıklı olmasında önem taşıyor. Böbrekleri güçlendiren besinler şöyle sıralanıyor:

Elma: Böbreklerin çalışmasını düzenler.

Balkabağı: Böbrek taşlarını engeller.

Maydanoz:​ Vücuda enerji verir. Böbrekleri korur.

Su: Böbreklerin düzgün şekilde çalışmasını sağlar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriBöbreklere de maydanoz!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri