Basenlere savaş açın! Hamur işleriyle vedalaşın

BÜTÜN vücuda yayılan yağ hücreleri bazı bölgelerde daha fazla toplanıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu, kadınların özellikle bel ve basen bölgelerindeki yağlardan şikayetçi olduğunu söylüyor. "Bel çevresindeki şişmanlık, yüksek kolesterol, diyabet, kalp ve damar hastalıklarına neden olur" uyarısında bulunuyor. Bel bölgesindeki yağlanmadan kurtulmak için hamur işi ve karbonhidrat tüketimini kısıtlamak gerektiğini söylüyor.

Basenleri eritecek tarifi de şöyle açıklıyor: 1 avuç ıspanak, 1 kivi, 1 salatalık, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı keten tohumu, yarım çay kaşığı zencefil, 2 yemek kaşığı yoğurt, 4'te 3 bardak su. Malzemelerin hepsini blender ile karıştırın. Bu karışımı öğlen veya akşam yemeği yerine tüketin.