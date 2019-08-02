Sağlığın için çitle

Çekirdek, besin değeri yüksek bir kuruyemiştir. Özellikle E, B1, B5 ve folik asit sayesinde vücudun enerji düzeyini yükseltir. Günde bir avuç tüketilen siyah çekirdek; kalp ve damar sağlığını korur. Kandaki şeker oranını düşürmede etkili olan siyah çekirdek, şeker hastaları tarafından da tüketilebilir.
- Sağlık
- 02.08.2019
- Gazete
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