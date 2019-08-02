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Sağlığın için çitle

Sağlığın için çitle
Çekirdek, besin değeri yüksek bir kuruyemiştir. Özellikle E, B1, B5 ve folik asit sayesinde vücudun enerji düzeyini yükseltir. Günde bir avuç tüketilen siyah çekirdek; kalp ve damar sağlığını korur. Kandaki şeker oranını düşürmede etkili olan siyah çekirdek, şeker hastaları tarafından da tüketilebilir.

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