Cinsel sorunlarınızı eşinizle konuşarak çözün

AŞK hayatında yaşanan sorunlar, çiftlerin mutluluğunu olumsuz etkiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, cinsel sorunlara karşı çiftleri bilgilendiriyor. Cinsel isteksizlik, sertleşme ve erken boşalma sorunlarında kişinin kendini suçladığını ve üzüldüğünü dile getiren Dr. Karagözoğlu, "Sorunu tek başına değil, birlikte konuşarak çözün. Uzmanlardan destek alın" diyor.

BABA OLMAK İSTİYORUM

Hocam, biz yeni evliyiz. Ne yaptıysak çocuğumuz olmuyor. Artık kendi erkekliğimi sorgular hale geldim. Baba olmak istiyorum. Tüm testlerimiz normal çıkıyor. Ne yapmalıyız?

AYNI doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzmanının takibi şart. Erkeklerde görülen penis hastalıkları, çocuk sahibi olmayı engelleyebilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp, orta kısımlarına doğru olması babalığı engelleyebilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur. Doğuştan veya sonradan oluşan penis eğriliği, meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir. Doktoru seç, takibe geç

ESKİSİ GİBİ DEĞİLİM

Eşimle iki ayda bir ancak cinsel ilişkiye girebiliyoruz. İkimizin de yaşı 40. Eskiden ilişkimiz daha sık sık oluyordu. Bize yardım edin...

EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur. Herkesin isteği, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları ve hastalıkları birbirinden farklıdır. Bu durum ilişki isteklerini de etkiler. Erkeklerde 60 yaşından sonra cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda menopoz döneminde ilişki isteği ve özelliklerinde farklılık olabilir. Şimdilik rahatla. Eşinle sohbet et.

PROSTAT KONTROLÜ

67 yaşındayım. Prostat kontrolü için doktora gittim. "Tiroit tahlili yapalım" dediler. Neden şüphelendiler?

70 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir. Biz de belli hastalık ihtimallerine karşı tarama testleri yaparız. Daha şikâyet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için Check-Up yani kontrol yaparız. İyot eksikliği olan bölgede yaşayan, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, gebe kadınlar ve yeni anne olanlarda tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.

GÜÇ SORUNU

Adrenalini yüksek sporlarla uğraşıyorum. Kaslı vücudum var ve yakışıklıyım. Ancak eşimle ayda 2-3 kere beraber oluyoruz. Sorun kimde

YAPTIĞIN sporlarda adrenalinin artıyorsa işin zor. Adrenalinle cinsel ilişki birbirine ters düşer. Bu madde, insana tehlikeye karşı koyabilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlar ama cinsel isteği de söndürebilir. Yani sporun aile ilişkilerini olumsuz etkiliyor gibi geliyor.

YANLIŞ TAHLİL YAZMIŞLAR

3 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Doktor, bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı. Yardım eder misiniz?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron, şehvet duygusunun oluşmasında ve kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, kan şeker düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir.

BERABER OLAMIYORUZ

3 ay önce evlendik. Fakat beraber olamıyoruz. Yani ilişkiyi çok istiyorum ama korkuyorum. Ne yapabilirim? Bana yardımcı olur musunuz

EVLENENE kadar düzenli, sağlıklı ve doğru bilgi alınmıyor. Anneler kızları ile her şeyi konuşmuyorlar. Sonunda da senin gibi sıkıntıya düşen eşler ve gerilen aileler ortaya çıkıyor. Aslında doğrusu güvendiğin aile hekimine, iç hastalıkları uzmanı, üroloji-kadın doğum uzmanına gidip birlikte konuşmalısın. Öğrenmelisin. Bekleyince bilgi edinemezsin. Uygulama yapamazsın. Sorunun çözülmez ve üzülürsün. Doğal bir süreç bu. Evlilik deneyimi olan arkadaşlarında bu konuda tecrübelerini seninle paylaşabilirler. Birinci prensip korkmamaktır.

HANIMA İLGİM YOK

51 yaşındayım. Şekerim düşük. Son 5-6 aydır bende tık yok. Ölü gibiyim. Hanım da şüpheli laflar ediyor. Erkekliğim bitmiş olabilir mi?

ŞEKER düşüklüğü bedenin tüm çalışmasını olumsuz etkiler. Cinsel hayatı bozar. Erkekte sertlik süresi azalır. Uyku hali artar. Sürekli yorgunluk olur. Hanımlar da bundan şüphelenir. Tahlili hanıma göster. Hemen diyet takibine gir. Az az, sık sık beslen. Yeterince su iç. Gerekirse hormon testleri ve üroloji muayenesi yaptır. İpin ucunu bırakma.