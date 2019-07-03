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Hollywood yıldızı güzellik sırrını paylaştı

Hollywood oyuncusu , güzellik sırrını paylaştı. Kusursuz cildini, her gün lı yeşil çay içmeye borçlu olduğunu açıkladı.

Bal gibi güzel

VİTAMİN ve mineral içeriği ile bal, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu sayede hastalıklarla mücadelede vücudun yardımına koşuyor. Antioksidan etkisiyle vücudu mikroplardan arındıran , cildi yeniliyor. Kırışıklıkları azaltıyor. Kan damarlarını temizliyor. Beyin hücrelerini de güçlendiriyor. Alzheimer'la mücadele ediyor. Öksürüğü dindiren, kabızlığı bitiren bal, kolesterolü de dengeliyor. Karaciğeri temizliyor. Uykusuzluğu bitiriyor.

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