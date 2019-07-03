VİTAMİN ve mineral içeriği ile bal, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu sayede hastalıklarla mücadelede vücudun yardımına koşuyor. Antioksidan etkisiyle vücudu mikroplardan arındıran bal, cildi yeniliyor. Kırışıklıkları azaltıyor. Kan damarlarını temizliyor. Beyin hücrelerini de güçlendiriyor. Alzheimer'la mücadele ediyor. Öksürüğü dindiren, kabızlığı bitiren bal, kolesterolü de dengeliyor. Karaciğeri temizliyor. Uykusuzluğu bitiriyor.