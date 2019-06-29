KÜÇÜK mor taneleriyle dikkat çeken yaban mersini, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. DNA hasarlarını gideren yaban mersini, kanserli hücreleri küçültüyor. Kemikleri ve dişleri güçlendiren bu mucize meyve, kalp sağlığını koruyor. İdrar yolu enfeksiyonlarını gideriyor. Göz sağlığını koruyor. Cildi de besliyor. Yaşlanmayı yavaşlatan yaban mersini, kırışıklıkları azaltıyor.
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