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Model pürüzsüz cildinin sırrını paylaştı

Model , pürüzsüz cildinin sırrını paylaştı. Her gün bir avuç yediğini anlattı.

Yabana atma!

KÜÇÜK mor taneleriyle dikkat çeken yaban mersini, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. DNA hasarlarını gideren , kanserli hücreleri küçültüyor. Kemikleri ve dişleri güçlendiren bu mucize meyve, kalp sağlığını koruyor. İdrar yolu enfeksiyonlarını gideriyor. Göz sağlığını koruyor. Cildi de besliyor. Yaşlanmayı yavaşlatan yaban mersini, kırışıklıkları azaltıyor.

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