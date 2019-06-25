İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, mutlu cinselliğin şifresini açıklıyor. Kadınlarda 50'li yaşlardan sonra görülen menopozun, cinsel isteksizliğe neden olabileceğini söylüyor. Bu gibi durumlarda eşlerin birbirine anlayış göstermesi gerektiğini söyleyen Dr. Karagözoğlu, doktor kontrolünün ve önerilerinin önemine değiniyor...

64 YAŞINDA ISTEKSİZİM

64 yaşındayım. 2.5 yıl önce prostat ameliyatı oldum. Sertleşme sorunum başladı. Menim gelmiyor. Penisim de küçüldü. Üroloji uzmanına gittim kapsül verdi fayda etmedi. Eczaneden ilaç alıyorum, o da çok az bir etki yapıyor. Ne yapmam lazım?

GEÇİRİLMİŞ ameliyat sonrası şikayetler farklı değerlendirilir. Öncelikle yapılan ameliyata bağlı istenmeyen etkiler ve ameliyat zararları gözden geçirilmelidir. Ameliyatı yapan doktor mutlaka seni tekrar muayene etsin. Ayrıca yaşa bağlı olarak bazı hormonlar tahlil edilmeli. Testosteron, prolaktin ve TSH testleri yaptırmalısın. Kafana bir şey takarsan sıkıntın büyür. Stres, korku ve gerilim isteği azaltır.

PROSTAT OLABİLİR

50 yaşındayım. Bazen idrara sık çıkıyorum. Tuvalete gittikten beş dakika sonra yeniden tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorum. Şekerimi ölçtürdüm sınırda çıktı. Ne yapmam gerekir?

İDRAR kesesi hastalıkları, prostat hastalıkları ve ilaçların yan etkileri sık sık idrar yapmaya neden olabilir. Bize başvuran hastalarımızdan başlangıçta tam idrar tahlili, TPSA, TSH, tüm batın USG testleri isteriz. Ayrıca şeker yükleme testi yapılması da uygun olur. Tahlil sonuçlarına göre gerekirse üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Böylece sıkıntın netleşir. Maydanoz çayı içmek, rahatlatıcı olacaktır.

SİGARA VE KISIRLIK

Bizim bir yıldır çocuğumuz olmuyor. Doktor takip ediyor ama eşim sigara içiyor. Adet görürken bile bırakmıyor. Sigara içmesi gebeliği engeller mi?

SİGARA birçok hastalığa neden olur. Kullanan kişilerde çocuk sahibi olmayı olumsuz etkileyebilir. Zaten gebelik gerçekleşirse de sigara bebek gelişimini olumsuz etkiler. Bu nedenle eşinizin bedenine özel tetkik ve tedaviler devam ederken sigarayı da bırakması iyi olur.

AŞKTA BAŞARISIZIM

34 yaşında bir bayanım. 5 aydır isteksizlik yaşıyorum. Eşim bu konuda sıkılmaya başladı. Doktora gittim bana erkek hormonu tahlili yazmış. Karıştırdı herhalde... Siz ne dersiniz?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Östrojenin yanında, erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Düşük oranda salgılanan testosteron, kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotiroidi ve kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir. İç hastalıkları uzmanı takibine gir.

EŞİM YANAŞMIYOR

Eşim 48 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı, menopoza girdi. Benimle ilişkiye girmek istemiyor. 'Benden kadınlık bekleme' diyor. Cinsel aktivitesi tamamen bitti mi?

DURUM sadece bedensel değil gibi duruyor. Anladığım kadarı ile hem yumurtalık hem de rahim birlikte alınmış. Bu yüzden kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış olabilir. Bu bir depresyon hali. Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. Bu bilgileri eşinize iletebilecek bir doktor ziyareti gerçekleştirin. Gerekirse psikiyatrist desteği alın.

İLİŞKİYE GİREMIYORUZ

Eşimle ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. 'Doktora git' dedim, gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba?

ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı ve korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Özel hayatınızdaki tespitlerinize yorum yapamayız. Ancak karşılıklı güvensizlik, sorunları besler ve büyütür. Çözümü küçültür. Anlayışlı, gayretli, teşvik edici olmanı öneririm. Ve her şeyini eşinle paylaşman en uygun çözümdür. Kuşkudan iyidir.