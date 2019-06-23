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Yaralı köpek eczaneye gelip patisini uzatıp yardım istedi!

’da bir sokak köpeği, yaralı patisini tedavi ettirmek için eczaneye gitti! ’e pansuman yaptırdığı anlar, yürekleri titretti...

Kalplere patiledi

PATİSİ yaralanan sokak köpeği, eczaneden yardım istedi. Yüreklere dokunan olay, önceki gün 'da meydana geldi. Eczacı Banu Cengiz, öğle saatlerinde dükkanına gelen köpeğin aç olduğunu düşünüp yemek vermek istedi.

Bu sırada kendisine patisini uzatan köpeğin yaralı olduğunu fark etti. Yaralı patisine pansuman yaptıktan sonra köpeği bir süre misafir etti. Cengiz, köpeğin dinlendikten sonra dükkandan ayrıldığını söyledi. "Patisini uzattı, kan olduğunu gördüm. Merhemini sürüp içeride misafir ettik, uyuttuk. Sahiplenmek isteyenler oldu ancak sokak köpeği olduğu için özgürlüğü tercih edip gitti" dedi.

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