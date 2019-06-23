PATİSİ yaralanan sokak köpeği, eczaneden yardım istedi. Yüreklere dokunan olay, önceki gün İstanbul'da meydana geldi. Eczacı Banu Cengiz, öğle saatlerinde dükkanına gelen köpeğin aç olduğunu düşünüp yemek vermek istedi.

Bu sırada kendisine patisini uzatan köpeğin yaralı olduğunu fark etti. Yaralı patisine pansuman yaptıktan sonra köpeği bir süre misafir etti. Cengiz, köpeğin dinlendikten sonra dükkandan ayrıldığını söyledi. "Patisini uzattı, kan olduğunu gördüm. Merhemini sürüp içeride misafir ettik, uyuttuk. Sahiplenmek isteyenler oldu ancak sokak köpeği olduğu için özgürlüğü tercih edip gitti" dedi.