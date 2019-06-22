Tatilde obezite tehlikesi

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Nilşah Karakurt, çocukların tatilde yediği abur cuburların obeziteye neden olabileceğini söyledi. Şu bilgileri verdi:
Çocukların tatilde kilo almasının sebebi nedir?
Okulların kapanmasıyla birlikte tatil moduna geçen çocuk ve gençlerin beslenme düzenleri de değişiyor. Çocuklar ve gençler okul hayatlarında sabah erken kalkıp aperatif kahvaltı yapmaya alışkınlar ve okul saatinde okulda çıkan yemeklerle öğlen yemeğini yiyorlarken tatilde ev düzenine geçişle beraber sabah uyuma saatleri uzuyor, kahvaltı geç saate kalıyor. Bunu takiben öğlen yemeği atlanıyor ve yerini atıştırmalara, abur cuburlara bırakıyor.
Yaz dönemimde çocukların sağlıklı beslenmesi için neleri önerirsiniz?
Mutlaka kahvaltı yapmaları gerekir. Havuç, kuruyemiş gibi atıştırmalıklar da tüketilebilir. Ev yapımı poğaça ve kekler tam buğday unu ile yapılabilir. Yaz okulunda olan ve aktif spor yapan gençler ve çocuklar için her zaman beslenme çantası hazırlanmalıdır. Kutu süt, kutu ayran, kutu kefir, leblebi, badem, ceviz, muz, elma gibi çantalık atıştırmalıklar yer almalıdır.
Obezitenin çocuklar için riskleri nelerdir?
Fast food yerine sağlıklı atıştırmalıkların, su içme alışkanlığının kazandırılmasının, kahvaltı, ana öğün ve ara öğünlerin atlanmasının çocukların gelişimi açısından son derece önemlidir. Çocukken kazanılan alışkanlıkların ileride kalp hastalıkları, obezite gibi birçok kronik hastalıktan korur.
Çocukların tatilde kilo almasının sebebi nedir?
Okulların kapanmasıyla birlikte tatil moduna geçen çocuk ve gençlerin beslenme düzenleri de değişiyor. Çocuklar ve gençler okul hayatlarında sabah erken kalkıp aperatif kahvaltı yapmaya alışkınlar ve okul saatinde okulda çıkan yemeklerle öğlen yemeğini yiyorlarken tatilde ev düzenine geçişle beraber sabah uyuma saatleri uzuyor, kahvaltı geç saate kalıyor. Bunu takiben öğlen yemeği atlanıyor ve yerini atıştırmalara, abur cuburlara bırakıyor.
Yaz dönemimde çocukların sağlıklı beslenmesi için neleri önerirsiniz?
Mutlaka kahvaltı yapmaları gerekir. Havuç, kuruyemiş gibi atıştırmalıklar da tüketilebilir. Ev yapımı poğaça ve kekler tam buğday unu ile yapılabilir. Yaz okulunda olan ve aktif spor yapan gençler ve çocuklar için her zaman beslenme çantası hazırlanmalıdır. Kutu süt, kutu ayran, kutu kefir, leblebi, badem, ceviz, muz, elma gibi çantalık atıştırmalıklar yer almalıdır.
Obezitenin çocuklar için riskleri nelerdir?
Fast food yerine sağlıklı atıştırmalıkların, su içme alışkanlığının kazandırılmasının, kahvaltı, ana öğün ve ara öğünlerin atlanmasının çocukların gelişimi açısından son derece önemlidir. Çocukken kazanılan alışkanlıkların ileride kalp hastalıkları, obezite gibi birçok kronik hastalıktan korur.
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